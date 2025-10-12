I KINEZI ZAINTERESOVANI Šta to rusi pripremaju? Vojni ekspert otkriva detalje novog oružja

NOVO oružje koje je pomenuo ruski predsednik Vladimir Putin dovoljno je da zastraši neprijatelje Rusije, naveo je Vei Dongsju, vojni analitičar iz "Čajna media grup".

Foto: Printscreen

-Novo oružje koje je pomenuo predsednik Putin nudi mnogo mogućnosti, ali jedno je sigurno: dovoljno je da uplaši ruske neprijatelje, naglasio je analitičar.

Prema njegovom mišljenju, ruski predsednik je mogao da misli ili na krstareću raketu "burevesnik" na nuklearni pogon ili na novu modifikaciju hipersonične rakete "cirkon".

-Putinov opis novog oružja je enigmatičan i ima duboki smisao. Prva ključna fraza je “oružje koje smo ranije najavili”, što ukazuje da je Rusija prethodno objavila relevantne informacije i da je ovo oružje poznato spoljnom svetu, rekao je analitičar.

Druga ključna fraza je, prema njegovim rečima, ta da je u toku "faza testiranja", što ukazuje da oružje još nije raspoređeno i trenutno nije u službi Oružanih snaga Rusije.

Ranije ove nedelje, nakon zvanične posete Tadžikistanu, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će Rusija uskoro moći da saopšti koje novo oružje je razvila, a koje je, prema rečima predsednika, ranije već najavila.

On je tom prilikom istakao da su ruska sredstva za nuklearno odvraćanje inovativnija od onih kojima raspolažu sve koje druge nuklearne države, a zemlja ih aktivno razvija.

Vojni ekspert je napomenuo da je Putin ranije više puta pominjao testiranje krstareće rakete "burevesnik" na nuklearni pogon, navodeći da "Zapad nema odbranu od ovog oružja".

Istovremeno, dodao je da testiranje "burevesnika" ima određene rizike. Ako rezultati testiranja ne ispune očekivanja, Rusija bi mogla da predstavi još jedno novo oružje: hipersoničnu raketu "cirkon".

Prateći ustaljenu rusku praksu u razvoju takvih raketa, naveo je analitičar, sasvim je moguće da će "cirkon" biti razvijen i u mobilnoj kopnenoj i u verziji za lansiranje iz vazduha.

-Teoretski, lanseri taktičkog raketnog sistema “iskander” koji su u službi ruskih Oružanih snaga sposobni su da nose i lansiraju rakete “cirkon” za standardne misije, i njihova upotreba u sukobima se ne može isključiti, objasnio je kineski analitičar.

Dodao je da je raspoređivanje raketa "cirkon" na avionima takođe jednostavno. Na primer, takva raketa bi mogla biti lansirana sa bombardera Tu-95 i Tu-160. Međutim, lansiranje "cirkona" iz lovca Su-57 zahtevalo bi da bude lakša.

NOVO ORUŽJE MOĆNIJE OD "OREŠNIKA"

Osim toga, poslanik Državne dume Andrej Kolesnik izjavio je da bi ovo novo oružje moglo biti moćnije od "orešnika". On je dodao da niko ne zna gde će biti razmešteno novo oružje, ali da komandni centri NATO-a "neće imati gde da se sakriju".

-Ako Putin kaže, znači da oružje već postoji, zaključio je poslanik.

"Cirkon" je prva hipersonična krstareća raketa na svetu koja se lansira sa mora, dostižući brzine i do devet puta veće od brzine zvuka. Ove rakete se već raspoređuju na fregatama Projekta 22350, najnovijim višenamskim podmornicama Projekta 885M Jasen-M, kao i na raketnoj krstarici "Admiral Nahimov" koja se trenutno modernizuje, i podmornicama Projekta 949A "antej" koje se modernizuju.

(rt.rs)

