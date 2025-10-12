KIM DŽONG UN SE POVLAČI? Evo ko je budući lider Severne Koreje

PREMA analizama stručnjaka, Kim Džong Un planira da se povuče sa vlasti i da svoju ćerku Kim Džu Aje postavi za buduću liderku Severne Koreje, navodi britanski San

Kim Džong Un nasledio je svog oca Kim Džong Ila, neposredno pre njegove smrti, a uspon na vlast bio je utemeljen čvrstom vlašću.

S obzirom na sve češće izveštaje o njegovom zdravlju, veruje se da Kim želi da ranije postavi svoju ćerku kao naslednicu.

- Kim Džong rano pristupa pitanju nasledstva, to je tačno. Njegovo nasleđivanje bilo je prilično improvizovano i imao je poteškoće kada je preuzeo vlast. Ne želi da njegova naslednica prolazi kroz iste probleme kao on, na primer, da šalje svoju tetku, Kim Jo Džong na streljanje kao što je on uradio sa svojim ujakom - smatra stručnjak za elitnu klasu Severne Koreje Majkl Maden.

Prema analizi koju je objavio Komitet za ljudska prava u Severnoj Koreji (HRNK), razlog za postavljanje Kim Džu Aje kao naslednice možda leži i u zdravlju Kim Džong Una, koji se, prema medijskim navodima, suočava sa lošim životnim navikama i stalnim stresom.

Promena ćerkinog stila oblačenja takođe se smatra važnim simbolom.

Prešla je sa svetlih boja na "konstantno tamnije tonove", što se tumači kao znak "urođene moći", u suprotnosti sa svetlim odećama njene majke, prve dame Severne Koreje Ri Sol Džu.

Posebnu pažnju, prema pisanju britanskog lista, privlači i njeno učešće u međunarodnim diplomatskim aktivnostima. Kim Džu Aje nedavno je pratila svog oca na njegovom prvom inostranom putovanju u Kinu, što dodatno ukazuje na njeno pripremanje za buduću ulogu lidera.

Iako stručnjaci smatraju da je Kim Džu Aje još premlada za zvaničnu titulu, smatra se da je unutrašnja obuka za nasledstvo već u punom jeku.

