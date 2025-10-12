"ZAŠTO ME IZGLADNJUJEŠ?" Putinov humor u Dušanbeu postao hit na mrežama
TOKOM neformalnog sastanka sa liderima Zajednice nezavisnih država (ZND) u Dušanbeu, predsednik Rusije Vladimir Putin u šali je rekao da ga je predsednik Tadžikistana Emomali Rahmon — izgladnjivao.
Novinar Pavel Zarubin zabeležio je ovaj trenutak i emitovao ga u emisiji „Moskva. Kremlj. Putin“ na TV kanalu Rossiya 1.
"Od sinoć me izgladnjuje. Kažem mu: 'Zašto me izgladnjuješ?'", rekao je Putin kroz smeh.
Rahmon je, odgovarajući na ovu šalu, predložio zajednički obrok narednog dana.
Putin je u Tadžikistan stigao 8. oktobra u okviru državne posete. U četvrtak je održao razgovore sa predsednikom Rahmonom i učestvovao na samitu „Centralna Azija – Rusija“. Takođe se sastao i sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.
Dan kasnije, ruski lider je prisustvovao i samitu ZND, gde je održao bilateralni sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasim-Žomartom Tokajevim.
(Alo)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)