"ZAŠTO ME IZGLADNJUJEŠ?" Putinov humor u Dušanbeu postao hit na mrežama

TOKOM neformalnog sastanka sa liderima Zajednice nezavisnih država (ZND) u Dušanbeu, predsednik Rusije Vladimir Putin u šali je rekao da ga je predsednik Tadžikistana Emomali Rahmon — izgladnjivao.

Novinar Pavel Zarubin zabeležio je ovaj trenutak i emitovao ga u emisiji „Moskva. Kremlj. Putin“ na TV kanalu Rossiya 1.

"Od sinoć me izgladnjuje. Kažem mu: 'Zašto me izgladnjuješ?'", rekao je Putin kroz smeh.

Rahmon je, odgovarajući na ovu šalu, predložio zajednički obrok narednog dana.

Putin je u Tadžikistan stigao 8. oktobra u okviru državne posete. U četvrtak je održao razgovore sa predsednikom Rahmonom i učestvovao na samitu „Centralna Azija – Rusija“. Takođe se sastao i sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

Dan kasnije, ruski lider je prisustvovao i samitu ZND, gde je održao bilateralni sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasim-Žomartom Tokajevim.

