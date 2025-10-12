"PREDUZMITE NEŠTO": Tramp tvrdi da je FBI podsticao nerede u blizini Kapitola u januaru 2021.
AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je danas da je FBI navodno postavio veliki broj agenata među učesnike juriša na Kapitol 6. januara 2021. godine, radi provokacija.
- Bajdenov FBI je postavio 274 agenta u gomilu 6. januara. Ako je ovo istina, a jeste, onda mnogi dobri ljudi zaslužuju veliko izvinjenje. Kakva prevara - preduzmite nešto - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Dve nedelje kasnije Džozef Bajden položio je zakletvu. Izveštaj koji je 2024. godine pripremio generalni inspektor Ministarstva pravde SAD Majkl Horovic potvrdio je da je nekoliko poverljivih izvora FBI-ja bilo u Vašingtonu 6. januara 2021. godine, ali da "nisu pronađeni dokazi" o njihovom učešću u napadu na Kapitol. U januaru 2021. godine grupa pristalica tadašnjeg predsednika Donalda Trampa organizovala je nasilne proteste s ciljem da ospore rezultate izbora 2020. godine i spreče Kongres da potvrdi pobedu Džozefa Bajdena. Demonstranti su zauzeli zgradu Kapitola, ubivši pet ljudi i primoravši članove Kongresa na privremenu evakuaciju.
Međutim, zvanično potvrđivanje rezultata predsedničkih izbora u SAD održano je istog dana. Tramp je 20. januara 2025. godine pomilovao oko 1.500 ljudi optuženih za učešće u neredima 6. januara 2021. godine.
