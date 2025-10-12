VAŽNE VESTI ZA RODBINU OTETIH Portparolka izraelskog premijera: Oslobađanje talaca počeće sutra rano ujutru

ŠOŠ Bedrosian, portparolka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, izjavila je danas da će oslobađanje talaca koje palestinska militantna grupa Hamas drži u Gazi početi sutra rano ujutru.

Foto Tanjug/AP/Ohad Zwigenberg

Ona je rekla da se očekuje da svih 20 živih talaca bude oslobođeno zajedno, u isto vreme, prenosi En-Bi-Si.

Bedrosian je kazala da Izrael očekuje da Hamas preda svih 20 preživelih talaca Međunarodnom komitetu Crvenog krsta sutra rano ujutru, u skladu sa uslovima sporazuma o primirju sa Hamasom.

Taoci će biti izvučeni iz Gaze i ponovo spojeni sa svojim porodicama, pre nego što budu prebačeni u jednu od tri bolnice koje su spremne da ih prime na lečenje, izjavila je Bedrosian i dodala da je Izrael, takođe, spreman da primi tela 28 preminulih talaca.

Komentarišući medijske izveštaje da bi taoci mogli da budu odlobođeni još večeras, ona je rekla da ih Izrael očekuje sutra, ali da će, ako dođe do ranijeg oslobađanja, biti tu da ih dočeka.

-Sutra će za neke porodice, koje su dve godine čekale da zagrle svoje najmilije, biti dan ponovnog okupljanja i uzbuđenja, dok će druge porodice tugovati zbog povratka svojih voljenih, rekla je Bedrosian.

Palestinski zatvorenici biće oslobođeni u okviru plana razmene čim stigne potvrda da su svi taoci prešli na teritoriju Izraela, kazala je ona.

Prema sporazumu o primirju u Gazi, koji su na predlog američkog predsednika Donalda Trampa prihvatili Izrael i Hamas, Hamas ima rok do sutra u podne po lokalnom vremenu da oslobodi sve taoce koje drži od oktobra 2023. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta