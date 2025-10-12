VAŽNE VESTI ZA RODBINU OTETIH Portparolka izraelskog premijera: Oslobađanje talaca počeće sutra rano ujutru
ŠOŠ Bedrosian, portparolka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, izjavila je danas da će oslobađanje talaca koje palestinska militantna grupa Hamas drži u Gazi početi sutra rano ujutru.
Ona je rekla da se očekuje da svih 20 živih talaca bude oslobođeno zajedno, u isto vreme, prenosi En-Bi-Si.
Bedrosian je kazala da Izrael očekuje da Hamas preda svih 20 preživelih talaca Međunarodnom komitetu Crvenog krsta sutra rano ujutru, u skladu sa uslovima sporazuma o primirju sa Hamasom.
Taoci će biti izvučeni iz Gaze i ponovo spojeni sa svojim porodicama, pre nego što budu prebačeni u jednu od tri bolnice koje su spremne da ih prime na lečenje, izjavila je Bedrosian i dodala da je Izrael, takođe, spreman da primi tela 28 preminulih talaca.
Komentarišući medijske izveštaje da bi taoci mogli da budu odlobođeni još večeras, ona je rekla da ih Izrael očekuje sutra, ali da će, ako dođe do ranijeg oslobađanja, biti tu da ih dočeka.
-Sutra će za neke porodice, koje su dve godine čekale da zagrle svoje najmilije, biti dan ponovnog okupljanja i uzbuđenja, dok će druge porodice tugovati zbog povratka svojih voljenih, rekla je Bedrosian.
Palestinski zatvorenici biće oslobođeni u okviru plana razmene čim stigne potvrda da su svi taoci prešli na teritoriju Izraela, kazala je ona.
Prema sporazumu o primirju u Gazi, koji su na predlog američkog predsednika Donalda Trampa prihvatili Izrael i Hamas, Hamas ima rok do sutra u podne po lokalnom vremenu da oslobodi sve taoce koje drži od oktobra 2023. godine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
UDARNA VEST HAMASA: Moguće oslobađanje izraelskih talaca večeras ili tokom noći (FOTO)
12. 10. 2025. u 14:01
TRAMP I EL SISI PREDSEDAVAJU SAMITOM O GAZI: Lideri 20 zemalja putuju u Egipat
12. 10. 2025. u 00:22
AMERIKA ŠALjE VOJSKU U IZRAEL: Ovo će biti njihov zadatak
10. 10. 2025. u 07:48
NETANIJAHU PRETI: Ko god digne ruku na nas, dobija neviđene razorne udarce
07. 10. 2025. u 23:22
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)