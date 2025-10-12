BORBA SA KAZALJKAMA I VETRENJAČAMA: Neverovatna politička ekvilibristika usred krize režima u Francuskoj

Maskarada, cirkus, ludilo. To su samo neke od reči kojima kritičari bespoštedno zasipaju javni prostor u Francuskoj posle (ne)očekivane odluke predsednika Emanuela Makrona da ponovo postavi na mesto mandatara za sastav vlade Sebastijana Lekornija, premijera koji je pre samo nekoliko dana "abdicirao" posle samo jedne noći provedene na čelu ministarskog tima.

AP Photo/Christophe Ena

Zanimljivo je da deo opozicije nema ništa direktno protiv Lekornija, za koga njegovi saradnici i partijske kolege ističu da je briljantan um i veliki radnik i stručnjak. Ali, nalazi se u nezgodno vreme na nezahvalnom mestu. Predstavlja kontinuitet Makronove politike koja, pred kraj njegovog drugog predsedničkog mandata, stoji na vetrometini zasuta salvom kritika.

Makron i njegov najbliži krug saradnika nalaze se usamljeni na splavu usred uzburkanog političkog mora. Lekorni bi morao da sastavi vladu za jedan dan, već u ponedeljak da saopšti imena ministara, da u utorak predstavi program vlade, a u sredu iznese nacrt budžeta na raspravu, da bi najvažniji finansijski akt za zemlju mogao da bude usvojen do kraja godine. U suprotnom, moraće da bude produženo važenje starog.

I dok jedni naglašavaju da je to od suštinske važnosti za funkcionisanje države, ima i onih koji mirno pokazuju rukom ka komšiliku, prema Španiji, gde već dve godine to rade i ništa im ne fali. Ipak, ekonomska situacija u Francuskoj nije takva da bi ovi primeri mogli da se porede.

Pri sastavu ministarkog kabineta Lekorni, koji je dobio "kart blanš" od predsednika za dalji politički rad, neće, naravno, moći da računa na levičare i suvereniste, ali, po svoj prilici ni na republikance čiji je predsednik Brino Retajo poručio da je "poverenje izbrisano". Čitava situacija dovela je i do podela među republikanskim desničarima. Makronu su, čak, okrenuli leđa i neki njegovi bliski saradnici, poput bivših premijera Eduara Filipa i Gabrijela Atala. Tako je jezgro na koje će moći da računa Lekorni suženo do minimuma.

Nepotčinjeni, komunisti i ekolozi, iz krajnjeg levičarskog krila, već su najavili da će odmah u ponedeljak zatražiti izglasavanje nepoverenja drugoj Lekornijevoj vladi. Vremena za gubljenje u tom smislu nemaju ni suverenisti iz redova Nacionalnog okupljanja. Sve sada zavisi od socijalista. Ukoliko oni podignu ruku, vlada pada. U suprotnom, ostaće na veštačkom disanju. A socijalisti su postavili svoje uslove.

- Veoma jasno ističemo da, ukoliko premijer u predstavljanju programa, ne bude potvrdio da odustaje od usvajanja zakona proklamacijom bez glasanja u skupštini, ako ne bude izneo mere za zaštitu i jačanje kupovne moći i ne bude najavio hitnu i potpunu suspenziju penzijske reforme, glasaćemo protiv njegove vlade – bio je jasan generalni sekretar socijalista Pjer Žuve.

On je demantovao postojanje bilo kakvog dogovora ove formacije s Makronom oko eventualnog necenzurisanja vlade.

- Nećemo da budemo pojas za spasavanje makronizmu u koji je prodrla voda na sve strane – kazao je Žuve.

I zaključio:

- Neodgovornost predsednika Republike je potpuna. I dalje snosi glavnu odgovornost za političku krizu kroz koju prolazi naša zemlja.