"PONOVO ĆU PODNETI OSTAVKU" Lekorni: Ne možemo ovako!

SEBASTIJAN Lekorni, koji je u petak ponovo stupio na dužnost premijera Francuske, nakon što je početkom sedmice podneo ostavku na tu funkciju, poručio je u izjavi za "Tribin dimanš" da će "ponovo otići ukoliko uslovi ponovo ne budu ispunjeni".

Foto: Profimedia

- Ne možemo da nastavimo kao pre. Potrebna nam je slobodnija vlada, uključujući u odnosima sa političkim partijama - rekao je premijer, prenosi BFM TV.

On je juče izrazio želju da njegova vlada obuhvati članove "sa stranačkom senzibilnošću, ali ne i stranački zatrovane".

Na žestoke kritike koje su pratile njegov povratak u Matinjon, palatu premijera Francuske, odgovorio je da "nema utisak da je za tu dužnost bilo mnogo kandidata". Lekorniju već naredne nedelje preti glasanje o nepoverenju, napominje francuska televizija.

