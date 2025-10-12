"PONOVO ĆU PODNETI OSTAVKU" Lekorni: Ne možemo ovako!
SEBASTIJAN Lekorni, koji je u petak ponovo stupio na dužnost premijera Francuske, nakon što je početkom sedmice podneo ostavku na tu funkciju, poručio je u izjavi za "Tribin dimanš" da će "ponovo otići ukoliko uslovi ponovo ne budu ispunjeni".
- Ne možemo da nastavimo kao pre. Potrebna nam je slobodnija vlada, uključujući u odnosima sa političkim partijama - rekao je premijer, prenosi BFM TV.
On je juče izrazio želju da njegova vlada obuhvati članove "sa stranačkom senzibilnošću, ali ne i stranački zatrovane".
Na žestoke kritike koje su pratile njegov povratak u Matinjon, palatu premijera Francuske, odgovorio je da "nema utisak da je za tu dužnost bilo mnogo kandidata". Lekorniju već naredne nedelje preti glasanje o nepoverenju, napominje francuska televizija.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PRONAĐENO PRETEĆE PISMO U KATEDRALI: Evo šta je pisalo unutra - drama u Parizu
11. 10. 2025. u 21:41
LOŠA MAKRONOVA ŠALA: Melanšonovi i suverenisti najavili ekspresno glasanje provi nove vlade
11. 10. 2025. u 07:47
LEKORNI JE NOVI-STARI PREMIJER FRANCUSKE: Još jedan manevar predsednika Emanuela Makrona
10. 10. 2025. u 22:00
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)