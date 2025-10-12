Svet

TRAMP IMA NOVOG ŠEFA OSOBLJA BELE KUĆE: Evo ko je u pitanju

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potvrdio je jutros u objavi na mreži Truth Social da je imenovao zamenika šefa osoblja Bele kuće, Dena Skavina, za šefa predsedničkog kabineta.

Skavino će na ovoj funkciji zameniti Serđa Gora, koji je imenovan za novog američkog ambasadora u Indiji, prenosi Rojters.

Danijel Džozef Skavino je američki politički savetnik i bivši menadžer golf kluba. koji je od početka 2025. godine služio kao zamenik šefa osoblja Bele kuće.

Skavino je bio zamenik šefa kabineta za komunikacije od 2020. do 2021. godine, viši savetnik za digitalnu strategiju od 2019. do 2021. godine i direktor za društvene mreže u Beloj kući od 2017. do 2019. godine.
 

Fudbal
