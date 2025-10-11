BILO JE POTREBNO SAMO PET SATI: Babiš postigao dogovor o formiranju češke vlade, ovog ministarstva neće biti

POBEDNIK parlamentarnih izbora u Češkoj, lider desničarskog pokreta ANO Andrej Babiš saopštio je danas da je njegov pokret postigao dogovor sa Strankom slobode i direktne demokratije i Motoristima o sastavu vlade sa 16 članova.

-Dogovor je postignut nakon otprilike pet sati razgovora. Prema planu, ANO bi imao devet ministarskih mesta, uključujući mesto premijera, SPD tri, a Motoristi četiri, objavio je Babiš na društvenim mrežama, prenosi Češki radio.

U izveštaju se navodi da bi ANO vodio ministarstva finansija, industrije, zdravlja, rada, obrazovanja, unutrašnjih poslova, regionalnog razvoja i pravde.

SPD bi preuzeo odbranu, poljoprivredu i saobraćaj, dok bi Motoristi nadzirali spoljnu politiku, kulturu, životnu sredinu i novo ministarstvo za sport, prevenciju i zdravlje.

U zajedničkoj izjavi nakon sastanka stranke buduće vladajuće koalicije su potvrdile da bi SPD trebalo da predloži sledećeg predsednika Doma poslanika, kao i da u novoj vladi neće biti ministarstava za evropske poslove, zakonodavstvo i nauku, istraživanje i inovacije.

Stranka ANO bivšeg premijera i milijardera Andreja Babiša osvojila je na parlamentarnim izborima prošlog vikenda 36 odsto glasova, ispred grupe Spolu aktuelnog premijera Petra Fiale koja je osvojila 22,3 odsto.

Babiš je nakon glasanja najpre rekao da želi manjinsku vladu sastavljenu samo od članova stranke ANO, koju bi u parlamentu podržale evroskeptična stranka Motoristi i krajnje desničarska Strankom slobode i direktne demokratije (SPD), ali su obe partije zatražile da budu deo vlade.

Stranka ANO, članica grupe Patriote za Evropu u Evropskom parlamentu u kojoj je i niz krajnje desničarskih partija, planira da ne primenjuje već dogovorene evropske sporazume o migracijama i dekarbonizaciji.

Stranka Motoristi, takođe, članica grupe Patriote, protivi se ukidanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem i drugim klimatskim politikama.

SPD želi referendum o izlasku Češke iz EU i NATO-a, ali je Babiš odbacio takve korake. Ta stranka je, takođe, pozvala na obustavu slanja pomoći Ukrajini, uključujući sredstva za stotine hiljada izbeglica koje borave u Češkoj.

Babiš je najavio da će se fokusirati na unutrašnja i evropska pitanja i manju podršku Ukrajini u odnosu na odlazeću vladu, uključujući mogućnost ukidanja češkog programa za slanje artiljerijske municije u Kijev.

