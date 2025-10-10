ZELENSKI SE UZDA U TRAMPA: Računam na njegov pritisak, jer on ima tu moć

TRUDIM se svim silama da utičem na predsednika SAD Donalda Trampa da izvrši pritisak na Rusiju, kaže Vladimir Zelenski.

- Otvoren sam prema predsedniku Trampu i mislim da ste to videli. Ne tražim posebna diplomatska sredstva da bih komunicirao sa njim. Računam na njegov pritisak, jer on ima tu moć - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare.

On je takođe pomenuo novu šemu pokušaja zaplene ruske imovine za potrebe kijevskog režima, ne ulazeći u detalje.

(Sputnjik)