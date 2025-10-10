Svet

ZELENSKI SE UZDA U TRAMPA: Računam na njegov pritisak, jer on ima tu moć

Novosti online

10. 10. 2025. u 23:41

TRUDIM se svim silama da utičem na predsednika SAD Donalda Trampa da izvrši pritisak na Rusiju, kaže Vladimir Zelenski.

ЗЕЛЕНСКИ СЕ УЗДА У ТРАМПА: Рачунам на његов притисак, јер он има ту моћ

Foto: Profimedia

- Otvoren sam prema predsedniku Trampu i mislim da ste to videli. Ne tražim posebna diplomatska sredstva da bih komunicirao sa njim. Računam na njegov pritisak, jer on ima tu moć - rekao je Zelenski na konferenciji za novinare.

On je takođe pomenuo novu šemu pokušaja zaplene ruske imovine za potrebe kijevskog režima, ne ulazeći u detalje.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć