LEKORNI JE NOVI-STARI PREMIJER FRANCUSKE: Još jedan manevar predsednika Emanuela Makrona
Sebastijan Lekorni je ponovo premijer Francuske.
To je iznenadilo samo one koji nisu oguglali na veleobrte na francuskoj političkoj sceni u poslednje vreme.
Kao što je i obećao, francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je večeras ime mandatara za sastav nove vlade, iako se to dogodilo kasnije nego što se očekivalo.
Do ponovnog imenovanja Lekornija je došlo posle razgovora predstavnika političkih stranaka, osim krajnje levice i suverenista, s predsednikom u Jelisejskoj palati. Mnogi su s ovog sastanka, prema informacijama koje prenose francuski mediji, izašli nezadovoljni.
Lekorni je ponovo imenovan za premijera nakon što je pre nekoliko dana ostavku posle samo 14 sati od objavljivanja imena ministara.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
