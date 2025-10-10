LEKORNI JE NOVI-STARI PREMIJER FRANCUSKE: Još jedan manevar predsednika Emanuela Makrona

Sebastijan Lekorni je ponovo premijer Francuske.

To je iznenadilo samo one koji nisu oguglali na veleobrte na francuskoj političkoj sceni u poslednje vreme.

Kao što je i obećao, francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je večeras ime mandatara za sastav nove vlade, iako se to dogodilo kasnije nego što se očekivalo.

Do ponovnog imenovanja Lekornija je došlo posle razgovora predstavnika političkih stranaka, osim krajnje levice i suverenista, s predsednikom u Jelisejskoj palati. Mnogi su s ovog sastanka, prema informacijama koje prenose francuski mediji, izašli nezadovoljni.

Lekorni je ponovo imenovan za premijera nakon što je pre nekoliko dana ostavku posle samo 14 sati od objavljivanja imena ministara.