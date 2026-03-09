JUTRO HLADNO, TOKOM DANA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO, DO 19 STEPENI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 9. mart

Ujutru u Srbiji pretežno vedro i hladno, na krajnjem jugu umereno oblačno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i slab mraz na dva metra visine. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

Foto: D. Balšić

Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu nešto više oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša, saopštio je RHMZ.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -1 do 8, a najviša od 14 do 19 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu sunčano, vetrovito i relativno toplo vreme.

Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni.

Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša oko 17 stepeni.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 16. marta, jutra će biti hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 14 do 19, a od četvrtka do subote se, uz promenljivu oblačnost, ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

U košavskom području još u utorak će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine, koji će krajem dana biti u slabljenju, a krajem naredne sedmice ponovo u pojačanju.