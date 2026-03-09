JUTRO HLADNO, TOKOM DANA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO, DO 19 STEPENI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 9. mart
Ujutru u Srbiji pretežno vedro i hladno, na krajnjem jugu umereno oblačno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i slab mraz na dva metra visine. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.
Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu nešto više oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša, saopštio je RHMZ.
Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.
Najniža temperatura od -1 do 8, a najviša od 14 do 19 stepeni.
Vreme u Beogradu
I u Beogradu sunčano, vetrovito i relativno toplo vreme.
Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni.
Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša oko 17 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 16. marta, jutra će biti hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine.
Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 14 do 19, a od četvrtka do subote se, uz promenljivu oblačnost, ponegde očekuje kratkotrajna kiša.
U košavskom području još u utorak će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine, koji će krajem dana biti u slabljenju, a krajem naredne sedmice ponovo u pojačanju.
Preporučujemo
NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje u nastavku marta
08. 03. 2026. u 11:39
NASTAVLjAJU SE PROLEĆNE TEMPERATURE: U pojedinim delovima zemlje je moguća kiša
08. 03. 2026. u 07:10
PROLEĆE STIGLO RANIJE Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart
08. 03. 2026. u 00:00
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)