VRAĆAJU SE KUĆI U KOVČEZIMA: Strani plaćenici neutralisani u Harkovskoj oblasti
GRUPA stranih plaćenika iz redova Oružanih snaga Ukrajine neutralisana je u Harkovskoj oblasti.
Među njima su bili državljani Sjedinjenih Država, Poljske i Kolumbije, saopštile su ruske bezbednosne agencije za Sputnjik.
- Otkrivena su tela trojice ubijenih plaćenika ‘Legije stranaca’ Oružanih snaga Ukrajine. Kod njih su pronađena dokumenta sa imenima Vilijam Fransis Mekgrat (SAD), Vilfred Martinez Almeida (Kolumbija) i Gžegož Rafal Vasilevski (Poljska) - istakao je izvor agencije.
