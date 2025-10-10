Svet

VRAĆAJU SE KUĆI U KOVČEZIMA: Strani plaćenici neutralisani u Harkovskoj oblasti

10. 10. 2025. u 21:15

GRUPA stranih plaćenika iz redova Oružanih snaga Ukrajine neutralisana je u Harkovskoj oblasti.

Foto: Shutterstock

Među njima su bili državljani Sjedinjenih Država, Poljske i Kolumbije, saopštile su ruske bezbednosne agencije za Sputnjik.

- Otkrivena su tela trojice ubijenih plaćenika ‘Legije stranaca’ Oružanih snaga Ukrajine. Kod njih su pronađena dokumenta sa imenima Vilijam Fransis Mekgrat (SAD), Vilfred Martinez Almeida (Kolumbija) i Gžegož Rafal Vasilevski (Poljska) - istakao je izvor agencije.

