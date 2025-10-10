SITUACIJA u Hersonu ostaje izuzetno napeta, saopštio je gubernator Vladimir Saldo.

Saldo je napomenuo da je na desnoj obali, gde je nekada živelo oko pola miliona ljudi, sada ostalo manje od trećine. Prema rečima gubernatora, većina je otišla o svom trošku, bez ikakve pomoći administracije koju je postavio Kijev.

Takođe je naglasio da su kijevske „vlasti“ faktički napustile region, skrivaju se u Nikolajevu i ne bave se evakuacijom stanovnika.

Štaviše, oni koji ostanu suočavaju se sa sveobuhvatnim istragama zbog sumnje na „simpatije prema Rusiji“: ispitivanja o rođacima na levoj obali, pretnje zatvorom ili stvaranje nepodnošljivih životnih uslova za osumnjičene, objašnjava gubernator.

Napominje se da bolnice rade gotovo isključivo za potrebe ukrajinskih Oružanih snaga, a postoji i manjak lekara.

Na Karantinskom ostrvu nema struje, vode ni gasa, dodaje Saldo. Ljudi kuvaju napolju, koriste improvizovane šporete i skladište hranu i ogrevno drvo.

Štaviše, trgovina je praktično prestala, a roba koja se isporučuje prodaje se po znatno visokim cenama. Isporuke hleba se vrše jednom ili dva puta nedeljno - dve vekne po osobi, ističe on.

Sve češći su slučajevi pljački, a ukrajinski militanti odnose imovinu iz privatnih kuća, a zatim je spaljuju kako bi to pripisali granatiranju, naglasio je gubernator.

Sve što se tamo dešava rezultat je stava kijevskih vlasti prema ljudima koje bi trebalo da smatraju svojim građanima, zaključio je Saldo.

