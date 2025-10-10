"OVO JE GRAĐANSKI RAT" Milijarder upozorio SAD: Ako se ovo ne reši, biće problema

MILIJARDER i investitor koji je predvideo svetsku ekonomsku krizu 2008. godine, Rej dalio, rekao je da se Amerika nalazi u "nekoj vrsti građanskog rata".

Dalio, osnivač firme Bridgewater Associates, dugo je upozoravao da bi rastući politički i ekonomski poremećaji u SAD mogli dovesti do takozvanog "građanskog rata" među Amerikancima, ne oružjem, već nemogućnošću postizanja konsenzusa.

- Imamo neku vrstu građanskog rata koji se razvija u Sjedinjenim Državama i drugde gde postoje nepomirljive razlike - rekao je Dalio za Blumberg u intervjuu koji je emitovan u petak.

On je naveo rastući državni dug i sve veće razlike u bogatstvu kao primere ekonomskih faktora koji mogu dovesti do većih sukoba.

Uporedio je sadašnje stanje sa onim iz 1937. ili 1938. godine, kada su SAD doživele ekonomski pad usled Velike depresije.

SAD se trenutno suočava sa stalnim problemom javnog duga za koji neki strahuju da bi mogao da se pretvori u potpunu krizu. On iznosi preko 30 milijardi dolara, što je 99 procenata američkog bruto domaćeg proizvoda prošle godine.

Dalio je uporedio rastući nacionalni dug sa "plakom u arterijama" koji može "istisnuti potrošnju", a ranije je za to okrivio političare sa obe strane.

- Kada postoje veće razlike u bogatstvu i vrednostima, onda postoje veći sukobi - rekao je Dalio.

Pored ekonomskih problema, Dalio je naveo i druge faktore, kao što su geopolitika, tehnološki napredak i prirodne katastrofe, koji doprinose neredu.

Dok je odbacio zabrinutost zbog još jednog svetskog rata, ali da svaki sektor ima svoj "rat"

- Ovi sukobi su testovi moći za svaku stranu. Ako se ne pozabavimo ovim stvarima, onda imamo veće rizike - rekao je, dodajući da je ključno ostati trezven kako bi se rešili problemi.

Dalio je u prošlosti izrazio sličnu zabrinutost zbog rastuće nestabilnosti u SAD.

U maju 2024. godine izrazio je zabrinutost zbog produbljivanja političke polarizacije koja onemogućava ljudima da se okupe kako bi rešili probleme.

