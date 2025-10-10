IMA POGINULIH: Eksplozija u kući, među povređenima i deca
DVE osobe su poginule, a četiri, uključujući troje dece, povređene su u eksploziji u kući u Volgogradskoj oblasti.
Prema izvoru REN TV-a, povređeni su hospitalizovani i nisu zadobili teže povrede.
Detalji i okolnosti tragedije se razjašnjavaju.
