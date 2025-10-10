Svet

IMA POGINULIH: Eksplozija u kući, među povređenima i deca

Novosti online

10. 10. 2025. u 19:27

DVE osobe su poginule, a četiri, uključujući troje dece, povređene su u eksploziji u kući u Volgogradskoj oblasti.

ИМА ПОГИНУЛИХ: Експлозија у кући, међу повређенима и деца

Foto: Shutterstock

Prema izvoru REN TV-a, povređeni su hospitalizovani i nisu zadobili teže povrede.

Detalji i okolnosti tragedije se razjašnjavaju.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SI ČESTITAO KIM DŽONG UNU: Bez obzira na međunarodnu situaciju ostaje razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje
Svet

0 1

SI ČESTITAO KIM DŽONG UNU: Bez obzira na međunarodnu situaciju ostaje razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje

KINESKI predsednik Si Đinping, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), danas je uputio čestitku severnokorejskom lideru Kim Džong Unu, generalnom sekretaru Radničke partije Koreje (RPK), povodom 80. godišnjice njenog osnivanja, u kojoj je istakao da bez obzira na to kako se međunarodna situacija menja, nepokolebljiva politika KPK i kineske vlade ostaje održavanje, konsolidacija i razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje.

10. 10. 2025. u 20:02

Politika
Tenis
Fudbal
BOG IH NAGRAĐUJE: Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA