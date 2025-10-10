MEDVEDEV NA VOJNOJ PARADI U PJONGJANGU, RAZGOVARAO SA KIMOM: "Vidimo ko je prijatelj, a ko ne" (VIDEO)

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom u prijateljskoj atmosferi, nakon vojne parade u Pjongjangu.

Foto: Profimedia

„Preneo sam pozdrave i najlepše želje lideru Severne Koreje od predsednika Ruske Federacije“, rekao je Medvedev novinarima.

Prema njegovim rečima, Moskva vidi ko je prijatelj zemlje, a ko nije.

On je ocenio da je parada zaista bila veoma dobro pripremljena i naglasio da neprijatelji Pjongjanga treba tri puta da razmisle o tome da li treba da zaoštre odnose Severnom Korejom.

„Severna Koreja i njena armija demonstrirale su sve svoje sposobnosti i jedinstvo naroda koji ovde živi“, istakao je Medvedev.

Napomenuo je da je odred specijalne korejske jedinice iz koji je učestvovao u Specijlnoj vojnoj operaciji marširao na paradi pod dve zastave – ruskom i severnokorejskom.

On je još jednom izrazio zahvalnosti korejskom narodu, njegovom lideru za odluke koje su donete i za podvig koji su izveli njihovi vojnici u okviru proterivanja protivnika iz Kurske oblasti.

Medvedev je u sredu doleteo u posetu Severnoj Koreji gde je danas prisustvovao paradi u Pjongjangu povodom 80. godišnjice osnivanja Radničke partije SK.

Severnokorejski lider Kim Džong Un danas je predvodio veliku vojnu paradu u Pjongjangu. Na paradi su učestvovale desetine hiljada vojnika, a prikazan je veliki arsenal oružja, piše Dojče vele.

Među visokim gostima bio je i kineski premijer Li Ćijang.

Kako je objavio portal, Kim je značajno unapredio nuklearne i raketne kapacitete Severne Koreje. Takođe je pozvao na novi dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, pod uslovom da Vašington odustane od svoje "opsesije denuklearizacijom" Severne Koreje.

(Sputnjik)