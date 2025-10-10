Svet

MEDVEDEV NA VOJNOJ PARADI U PJONGJANGU, RAZGOVARAO SA KIMOM: "Vidimo ko je prijatelj, a ko ne" (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 10. 2025. u 19:08

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom u prijateljskoj atmosferi, nakon vojne parade u Pjongjangu.

МЕДВЕДЕВ НА ВОЈНОЈ ПАРАДИ У ПЈОНГЈАНГУ, РАЗГОВАРАО СА КИМОМ: Видимо ко је пријатељ, а ко не (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

„Preneo sam pozdrave i najlepše želje lideru Severne Koreje od predsednika Ruske Federacije“, rekao je Medvedev novinarima.

Prema njegovim rečima, Moskva vidi ko je prijatelj zemlje, a ko nije.

On je ocenio da je parada zaista bila veoma dobro pripremljena i naglasio da neprijatelji Pjongjanga treba tri puta da razmisle o tome da li treba da zaoštre odnose Severnom Korejom.

„Severna Koreja i njena armija demonstrirale su sve svoje sposobnosti i jedinstvo naroda koji ovde živi“, istakao je Medvedev.

Napomenuo je da je odred specijalne korejske jedinice iz koji je učestvovao u Specijlnoj vojnoj operaciji marširao na paradi pod dve zastave – ruskom i severnokorejskom.

On je još jednom izrazio zahvalnosti korejskom narodu, njegovom lideru za odluke koje su donete i za podvig koji su izveli njihovi vojnici u okviru proterivanja protivnika iz Kurske oblasti.

Medvedev je u sredu doleteo u posetu Severnoj Koreji gde je danas prisustvovao paradi u Pjongjangu povodom 80. godišnjice osnivanja Radničke partije SK.

Severnokorejski lider Kim Džong Un danas je predvodio veliku vojnu paradu u Pjongjangu. Na paradi su učestvovale desetine hiljada vojnika, a prikazan je veliki arsenal oružja, piše Dojče vele.

Među visokim gostima bio je i kineski premijer Li Ćijang.

Kako je objavio portal, Kim je značajno unapredio nuklearne i raketne kapacitete Severne Koreje. Takođe je pozvao na novi dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, pod uslovom da Vašington odustane od svoje "opsesije denuklearizacijom" Severne Koreje.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SI ČESTITAO KIM DŽONG UNU: Bez obzira na međunarodnu situaciju ostaje razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje
Svet

0 1

SI ČESTITAO KIM DŽONG UNU: Bez obzira na međunarodnu situaciju ostaje razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje

KINESKI predsednik Si Đinping, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), danas je uputio čestitku severnokorejskom lideru Kim Džong Unu, generalnom sekretaru Radničke partije Koreje (RPK), povodom 80. godišnjice njenog osnivanja, u kojoj je istakao da bez obzira na to kako se međunarodna situacija menja, nepokolebljiva politika KPK i kineske vlade ostaje održavanje, konsolidacija i razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje.

10. 10. 2025. u 20:02

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?