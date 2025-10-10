PUTIN PISAO MELANIJI: Prva dama SAD dobila odgovor ruskog lidera
MELANIJA Tramp je navela da je ruski predsednik Vladimir Putin odgovorio na njeno pismo, prenosi Rojters.
Ona je izjavila da ima otvorenu liniju komunikacije sa ruskim predsednikom. Prva dama Melanija Tramp zahvalila je Vladimiru Putinu na saradnji po humanitarnim pitanjima.
Melanija Tramp je takođe izjavila da njen predstavnik direktno sarađuje sa timom ruskog predsednika na povratku ukrajinske dece.
Prva dama SAD izrazila je nadu da će mir u Ukrajini biti uskoro vraćen.
