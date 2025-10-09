AMERIČKI ŠPIJUNSKI AVION KRUŽIO OKO RUSIJE: Sedam sati bio na misiji, poleteo iz Velike Britanije

AMERIČKI špijunski avion RC-135U američkog ratnog vazduhoplovstva primećen je kako kruži oko ruskog Kalinjingradskog eksklava, teritorije koja se graniči sa Poljskom i Litvanijom, u trenutku sve većih tenzija između NATO-a i Moskve.

Foto: Profimedia

Misija nad Baltikom

Prema podacima sajtova za praćenje letova, avion je poleteo iz Velike Britanije u utorak ujutru, preleteo preko baltičkih država i više puta kružio oko Kalinjingrada tokom sedmočasovne izviđačke misije, pre nego što se vratio u bazu.

RC-135U je avion namenjen elektronskom izviđanju neprijateljskih radara i komunikacionih sistema, opremljen sistemima za dopunu goriva u letu, što mu omogućava gotovo neograničen domet.

Strateški značaj Kalinjingrada

Kalinjingrad, ruska enklava na Baltičkom moru, ima ogroman vojni značaj za Moskvu i predstavlja jednu od najmilitarizovanijih zona u Evropi.

U njemu se nalazi Baltička flota Ruske mornarice, kao i sistemi raketa dugog dometa.

Region je u poslednje vreme u centru pažnje zbog ometanja GPS signala, koje se, prema zapadnim obaveštajnim izvorima, povezuje sa tajnom ruskom vojnom bazom u oblasti.

Ruski i zapadni izviđački letovi

Američka misija dolazi nakon niza incidenata hibridnog ratovanja u Evropi, koji se dovode u vezu sa Rusijom, uključujući sumnjive upade dronova i povrede vazdušnog prostora NATO država.

Prošlog petka, više desetina letova na aerodromu u Minhenu, drugom po veličini u Nemačkoj, bilo je otkazano ili preusmereno nakon što su primećeni nepoznati dronovi. Kancelar Fridrih Merc izjavio je da veruje da je Rusija iza tih letova, iako, kako je naglasio, nijedan dron nije bio naoružan.

U septembru je zabeleženo više od 20 ruskih dronova koji su povredili poljski vazdušni prostor, što je poljski premijer Donald Tusk opisao kao „najopasniji incident od Drugog svetskog rata“.

Podaci o letu američkog aviona

Prema podacima FlightRadar24, špijunski avion je poleteo iz britanske baze Mildenhol u Sufolku u 8:32 časova po srednjoevropskom vremenu (06:32 UTC), preleteo iznad Baltika i kružio oko Kalinjingrada, nakon čega se vratio u Britaniju u 15:36 (13:36 UTC).

Isti avion, pod pozivnim znakom JAKE37, bio je primećen i prethodnog četvrtka, kada je takođe izvršio krug oko Kalinjingrada - u isto vreme kada su dronovi izazvali poremećaj u avio-saobraćaju u Minhenu.

Kontekst rastućih tenzija

Ovaj let dolazi u trenutku kada se odnosi između NATO-a i Rusije nalaze na najnižoj tački od Hladnog rata.

Dok NATO pojačava vazdušne patrole iznad istočne Evrope, Moskva sve češće sprovodi vojne vežbe i aktivnosti elektronskog ratovanja u Kalinjingradu, koji predstavlja ključnu tačku za kontrolu nad Baltičkim morem i okolnim državama članicama Alijanse.

(Kijev post)