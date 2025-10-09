AMERIČKI ŠPIJUNSKI AVION KRUŽIO OKO RUSIJE: Sedam sati bio na misiji, poleteo iz Velike Britanije
AMERIČKI špijunski avion RC-135U američkog ratnog vazduhoplovstva primećen je kako kruži oko ruskog Kalinjingradskog eksklava, teritorije koja se graniči sa Poljskom i Litvanijom, u trenutku sve većih tenzija između NATO-a i Moskve.
Misija nad Baltikom
Prema podacima sajtova za praćenje letova, avion je poleteo iz Velike Britanije u utorak ujutru, preleteo preko baltičkih država i više puta kružio oko Kalinjingrada tokom sedmočasovne izviđačke misije, pre nego što se vratio u bazu.
RC-135U je avion namenjen elektronskom izviđanju neprijateljskih radara i komunikacionih sistema, opremljen sistemima za dopunu goriva u letu, što mu omogućava gotovo neograničen domet.
Strateški značaj Kalinjingrada
Kalinjingrad, ruska enklava na Baltičkom moru, ima ogroman vojni značaj za Moskvu i predstavlja jednu od najmilitarizovanijih zona u Evropi.
U njemu se nalazi Baltička flota Ruske mornarice, kao i sistemi raketa dugog dometa.
Region je u poslednje vreme u centru pažnje zbog ometanja GPS signala, koje se, prema zapadnim obaveštajnim izvorima, povezuje sa tajnom ruskom vojnom bazom u oblasti.
Ruski i zapadni izviđački letovi
Američka misija dolazi nakon niza incidenata hibridnog ratovanja u Evropi, koji se dovode u vezu sa Rusijom, uključujući sumnjive upade dronova i povrede vazdušnog prostora NATO država.
Prošlog petka, više desetina letova na aerodromu u Minhenu, drugom po veličini u Nemačkoj, bilo je otkazano ili preusmereno nakon što su primećeni nepoznati dronovi. Kancelar Fridrih Merc izjavio je da veruje da je Rusija iza tih letova, iako, kako je naglasio, nijedan dron nije bio naoružan.
U septembru je zabeleženo više od 20 ruskih dronova koji su povredili poljski vazdušni prostor, što je poljski premijer Donald Tusk opisao kao „najopasniji incident od Drugog svetskog rata“.
Podaci o letu američkog aviona
Prema podacima FlightRadar24, špijunski avion je poleteo iz britanske baze Mildenhol u Sufolku u 8:32 časova po srednjoevropskom vremenu (06:32 UTC), preleteo iznad Baltika i kružio oko Kalinjingrada, nakon čega se vratio u Britaniju u 15:36 (13:36 UTC).
Isti avion, pod pozivnim znakom JAKE37, bio je primećen i prethodnog četvrtka, kada je takođe izvršio krug oko Kalinjingrada - u isto vreme kada su dronovi izazvali poremećaj u avio-saobraćaju u Minhenu.
Kontekst rastućih tenzija
Ovaj let dolazi u trenutku kada se odnosi između NATO-a i Rusije nalaze na najnižoj tački od Hladnog rata.
Dok NATO pojačava vazdušne patrole iznad istočne Evrope, Moskva sve češće sprovodi vojne vežbe i aktivnosti elektronskog ratovanja u Kalinjingradu, koji predstavlja ključnu tačku za kontrolu nad Baltičkim morem i okolnim državama članicama Alijanse.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)