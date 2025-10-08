LOV NA RUSKE ŠPIJUNE U UKRAJINI: SBU privela tinejdžere zbog paljenja vozne infrastrukture

SLUŽBA bezbednosti Ukrajine privela je ruske agente koji su bili angažovani u paljenju objekata železničke infrastrukture u različitim regionima Ukrajine, preneo je Ukrinform.

Foto: SBU

-Osumnjičeni su dospeli u vidno polje Federalne službe bezbednosti Ruske Federacije kada su tražili laku zaradu na Telegram kanalima. Međutim, umesto novca od zemlje agresora, svaki od agenata je 'dobio sumnju' od ukrajinskih službenika za sprovođenje zakona i realnu mogućnost zatvorske kazne, navodi se u izveštaju.

Tako su u Čerkaskoj oblasti razotkrivena tri tinejdžera starosti 13, 14 i 16 godina iz grada Smila koji su, po naređenju FSB-a, zajedno spalili relejne ormare na lokalnim prugama Ukrželeznice.

Kako je istraga utvrdila, ovo su bili kontrolni zadaci za okrivljene pre nego što izvrše sledeći, da naprave improvizovanu eksplozivnu napravu za teroristički napad.

U Kijevu je pritvoren 36-godišnji državljanin susedne evropske zemlje, koji je izvršavao naređenja ruskih specijalnih službi, preneo je Ukrinform.

Dokumentovano je kako je, po uputstvima, stranac zapalio dva ormarića ulaznih semafora koji obezbeđuju neprekidno kretanje vozova u glavnom regionu Ukrajine.

Osumnjičeni se sada suočavaju sa optužbom za krivično delo "sabotaža koju je izvršila grupa lica u stanju vanrednog stanja".

(Tanjug)

