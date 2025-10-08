TAJMS OF IZRAEL: Sutra potpis sporazuma o oslobađanju živih talaca i prekidu vatre
POSREDNICI u mirovnim pregovorima između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas planiraju da sutra potpišu sporazum o trenutnom oslobađanju živih talaca i početku prekida vatre, preneo je Tajms of Izrael, pozivajući se na neimenovane izvore.
Kako se navodi, arapski diplomata i drugi izvor upoznat sa tekućim pregovorima u Egiptu rekli su da posrednici trenutno planiraju da sutra bude potpisan sporazum između Izraela i Hamasa kojim će se odmah osloboditi preostali živi taoci u zamenu za prekid vatre u Gazi.
Kada prekid vatre bude uspostavljen, Hamas će moći da prikupi tela ubijenih talaca radi njihovog kasnijeg povratka u Izrael, kažu izvori.
Trenutno je u Gazi ostalo 48 talaca, od kojih se veruje da je 20 živo.
Sporazum koji posrednici planiraju za četvrtak biće o onome što zainteresovane strane nazivaju "prvom fazom" plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata, kažu izvori.
Visoki zvaničnik Hamasa Taher Al-Nunu izjavio je ranije danas da su pregovarači iz njegove organizacije i Izraela razmenili spiskove zatvorenika i talaca koji bi bili oslobođeni ukoliko se postigne dogovor tokom tekućih pregovora o primirju u Gazi koji se vode u Egiptu.
Pregovora između Hamasa i Izraela u egipatskom odmaralištu Šarm el Šejk počeli su u ponedeljak, uz posredovanje egipatskih i katarskih zvaničnika,
(Tanjug)
