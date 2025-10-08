Svet

TAJMS OF IZRAEL: Sutra potpis sporazuma o oslobađanju živih talaca i prekidu vatre

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 10. 2025. u 21:45

POSREDNICI u mirovnim pregovorima između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas planiraju da sutra potpišu sporazum o trenutnom oslobađanju živih talaca i početku prekida vatre, preneo je Tajms of Izrael, pozivajući se na neimenovane izvore.

ТАЈМС ОФ ИЗРАЕЛ: Сутра потпис споразума о ослобађању живих талаца и прекиду ватре

Foto IDF

Kako se navodi, arapski diplomata i drugi izvor upoznat sa tekućim pregovorima u Egiptu rekli su da posrednici trenutno planiraju da sutra bude potpisan sporazum između Izraela i Hamasa kojim će se odmah osloboditi preostali živi taoci u zamenu za prekid vatre u Gazi.

Kada prekid vatre bude uspostavljen, Hamas će moći da prikupi tela ubijenih talaca radi njihovog kasnijeg povratka u Izrael, kažu izvori.

Trenutno je u Gazi ostalo 48 talaca, od kojih se veruje da je 20 živo.

Sporazum koji posrednici planiraju za četvrtak biće o onome što zainteresovane strane nazivaju "prvom fazom" plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata, kažu izvori.

Visoki zvaničnik Hamasa Taher Al-Nunu izjavio je ranije danas da su pregovarači iz njegove organizacije i Izraela razmenili spiskove zatvorenika i talaca koji bi bili oslobođeni ukoliko se postigne dogovor tokom tekućih pregovora o primirju u Gazi koji se vode u Egiptu.

Pregovora između Hamasa i Izraela u egipatskom odmaralištu Šarm el Šejk počeli su u ponedeljak, uz posredovanje egipatskih i katarskih zvaničnika,

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ĐORĐU KRIVE ZA „SAUČESNIŠTVO U GENOCIDU“: Premijerka Italije zajedno sa ministrima odbrane i spoljnih poslova na Međunarodnom krivičnom sudu
Svet

0 0

ĐORĐU KRIVE ZA „SAUČESNIŠTVO U GENOCIDU“: Premijerka Italije zajedno sa ministrima odbrane i spoljnih poslova na Međunarodnom krivičnom sudu

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je da je, zajedno sa ministrima odbrane i spoljnih poslova Gvidom Krozetom i Antonijom Tajanijem prijavljena Međunarodnom krivičnon sudu u Hagu zbog „saučesništva u genocidu“ u Gazi. Melonijeva je za italijansku televiziju RAI kazala da je prijavljen i izvršni direkor italijanske odbrambene kompanije „Leopardo“ Roberto Čingolani. -Verujem da nema drugog slučaja u svetu, ili u istorji sa takvim optužbama, rekla je Melonijeva.

08. 10. 2025. u 23:11

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU