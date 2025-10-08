PREKID VATRE MOGUĆ VEČERAS? Turski ministar izneo šokantne tvrdnje
PREKID vatre u Gazi mogao bi da bude proglašen i večeras ako Izrael i Hamas postignu dogovor do tada, rekao je danas ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan.
"Ako se danas postigne konsenzus, prekid vatre će biti dogovoren putem posredovanja. Strane su pokazale veliku volju za oslobađanje zatvorenika i talaca", rekao je Fidan, prenosi Tajms of Izrael.
Prema njegovim rečima, razgovori u egipatskom odmaralištu Šarm el Šejk se fokusiraju na četiri prioriteta, u kojima je do sada postignut veliki napredak.
To su oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika, linije povlačenja Odbrambenih snaga Izraela (IDF), humanitarna pomoć i uslovi potencijalnog prekida vatre.
Fidan je u nedelju ocenio da uvek postoji mogućnost da premijer Izraela Benjamin Netanjahu pokuša da sabotira proces pregovora za uspostavljanje primirja između Izraela i Gaze, dodajući da je pristup Hamasa u pregovorima bio "racionalan".
Visoki zvaničnik Hamasa Taher Al-Nunu izjavio je ranije danas da su pregovarači iz njegove organizacije i Izraela razmenili spiskove zatvorenika i talaca koji bi bili oslobođeni ukoliko se postigne dogovor tokom tekućih pregovora o primirju u Gazi koji se vode u Egiptu.
Pregovora između Hamasa i Izraela počeli su u ponedeljak, uz posredovanje egipatskih i katarskih zvaničnika.
(Tanjug)
