PREKID VATRE MOGUĆ VEČERAS? Turski ministar izneo šokantne tvrdnje

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

08. 10. 2025. u 19:25

PREKID vatre u Gazi mogao bi da bude proglašen i večeras ako Izrael i Hamas postignu dogovor do tada, rekao je danas ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan.

Foto Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

"Ako se danas postigne konsenzus, prekid vatre će biti dogovoren putem posredovanja. Strane su pokazale veliku volju za oslobađanje zatvorenika i talaca", rekao je Fidan, prenosi Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, razgovori u egipatskom odmaralištu Šarm el Šejk se fokusiraju na četiri prioriteta, u kojima je do sada postignut veliki napredak.

To su oslobađanje izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika, linije povlačenja Odbrambenih snaga Izraela (IDF), humanitarna pomoć i uslovi potencijalnog prekida vatre.

Fidan je u nedelju ocenio da uvek postoji mogućnost da premijer Izraela Benjamin Netanjahu pokuša da sabotira proces pregovora za uspostavljanje primirja između Izraela i Gaze, dodajući da je pristup Hamasa u pregovorima bio "racionalan".

Visoki zvaničnik Hamasa Taher Al-Nunu izjavio je ranije danas da su pregovarači iz njegove organizacije i Izraela razmenili spiskove zatvorenika i talaca koji bi bili oslobođeni ukoliko se postigne dogovor tokom tekućih pregovora o primirju u Gazi koji se vode u Egiptu.

Pregovora između Hamasa i Izraela počeli su u ponedeljak, uz posredovanje egipatskih i katarskih zvaničnika.
 

(Tanjug)

