TURSKI DRONOVI POSTAJU BESKORISNI? Pobunjenici u Sudanu oborili Akinči kineskim PVO sistemom FB 10-A (VIDEO)

U SEVERNOM Darfuru pobunjeničke Snage brze podrške (RSF) srušile su turski borbeni dron Akinči koji je koristila sudanska vojska. Snimak obaranja objavio je analitičar War Noir, a lokalan izvor RSF potvrdio je da je cilj pogođen raketom sa protivvazdušnog sistema kratkog dometa kineske proizvodnje FB 10-A.

Ovaj događaj dolazi posle niza epizoda u kojima su turske bespilotne letelice postajale lake mete modernih sistema protivvazdušne odbrane, posebno u Ukrajini.

Bajraktar Akinči je turska bespilotna letelica velike visine i dugog trajanja boravka u vazduhu, namenjena izviđanju i udarima po kopnenim ciljevima. Platforma nosi više tipova vođene municije, uključujući precizne rakete i avionske bombe, a opremljena je elektrooptičkim senzorima, radarom sa sintetičkom aperturom (za snimanje kroz oblake i noću) i režimima za otkrivanje pokretnih ciljeva na zemlji. U pojedinim konfiguracijama koristi i specijalizisane sisteme za elektronsko izviđanje i vođenje, sa oslanjanjem na stabilnu radio-komunikaciju i satelitsku vezu.

U Darfuru se, međutim, pokazalo da protivnik može da spoji relativno pristupačan protivvazdušni sistem sa improvizovanim kompletima za elektronsko ratovanje. Prema lokalnim izveštajima, RSF su pored FB 10-A počele da koriste i kineske „WOLF“ komplekte za ometanje, montirane na lakim terenskim vozilima. Takva kombinacija otežava bespilotnoj letelici da održi vezu sa upravljačkim stanicama i povećava verovatnoću zahvata rakete.

FB 10-A spada u kratkometne protivvazduhoplovne raketne sisteme namenjene zaštiti trupa i važnih tačaka od niskoletećih ciljeva. Sistem je projektovan da brzo reaguje, koristi kombinovano navođenje i da manevriše dovoljno agresivno da presretne ciljeve male radarske površine, poput srednjih i velikih dronova. U praksi to znači kratko vreme od uočavanja do lansiranja i mogućnost čestog premeštanja vatrenih položaja, što otežava protivniku da ga neutralizuje uzvratnim dejstvom.

Pad Akinči drona u Sudanu ima tri jasne posledice. Najpre, potvrđuje da se borba u vazduhu sve više prebacuje na relaciju „dron protiv PVO i ometača“. Velike bespilotne letelice nude duži domet i veću nosivost, ali zbog dimenzija i jačeg odraza postaju vidljivija i vrednija meta.

Drugo, incident ilustruje širenje kineske vojne opreme u afričkim konfliktima—ne samo raketnih sistema, već i kompleta za elektronsko ratovanje koji dopunjuju PVO. Treće, navodi potencijalne kupce da postavljaju teža pitanja o otpornosti dronova: koliko su zaštićeni od ometanja, koliko brzo prebacuju frekvencije, kako funkcionišu u režimu ograničene ili prekinute veze i kakvo je održavanje u poljskim uslovima.

Za tursku bespilotnu industriju, koja je postala globalni izvoznik i čiji su modeli stekli reputaciju u Libiji, Siriji i na Južnom Kavkazu, ovo je ozbiljan signal za sledeći korak modernizacije. Fokus će morati još više da pređe sa same nosivosti i spektra naoružanja na preživljavanje u zasićenom okruženju: otpornije komunikacione linkove, bolje automatizovane procedure kada se veza izgubi, smanjenje uočljivosti, kao i taktičko uparivanje sa jeftinijim mamcima i manjim dronovima koji bi zavarali radare i senzore kratkodometne PVO.

Sa stanovišta Sudana, epizoda potvrđuje da se odnos snaga ne meri samo brojem dronova ili naleta, već sposobnošću da se izgradi elastična odbrambena mreža koja kombinuje rakete, ometanje i brzo manevrisanje položajima. RSF su u 2025. godine proglasile „Vladu mira i jedinstva“ i tvrde da kontrolišu značajan deo teritorije, dok se borbe sa vladinim snagama nastavljaju. U takvom okruženju, svaki tehnološki alat koji otežava upotrebu skupih letelica može da promeni dnevni tok operacija, makar i privremeno.

Obaranje Akinčija ne znači da dronovi prestaju da budu važan faktor. Naprotiv, ono potvrđuje da rat bespilotnih sredstava ulazi u zreliju fazu u kojoj će opstanak na nebu zavisiti od toga ko bolje integriše senzore, veze, otpornost na ometanje i saradnju sa zemaljskim sistemima protivvazdušne odbrane—sa obe strane linije fronta.

