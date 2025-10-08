ZAHAROVA UPOZORILA: Predaja „tomahavka“ Kijevu nanela bi nepopravljivu štetu odnosima Rusije i SAD

RUSIJA pažljivo prati situaciju oko raketa „tomahavk“, poziva Sjedinjene Američke Države na uzdržanost i nada se da će Vašington čuti signale Moskve, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Profimedia

-Pažljivo pratimo dešavanja oko ovog pitanja, pozivajući na ekstremnu uzdržanost u rešavanju ove veoma osetljive teme, koja bi mogla značajno da zakomplikuje potragu za rešenjem ukrajinskog sukoba, i nadamo se da će Vašington čuti naše signale, istakla je Zaharova na brifingu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je jasno stavio do znanja da bi predaja raketa „tomahavk“ Kijevu nanela nepopravljivu štetu odnosima između Moskve i Vašingtona, podsetila je ona.

Prema njenim rečima, problem nije toliko u tome da li će “tomahavci” završiti u posedu ukrajinskih Oružanih snaga, već u tome što je njihova upotreba bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja jednostavno nemoguća.

-Ponoviću, rusko rukovodstvo je to više puta izjavilo. Odluka američke administracije, ponavljam, ako bude konačno doneta, ne samo da rizikuje spiralnu konfrontaciju već će i naneti nepopravljivu štetu rusko-američkim odnosima, koji su tek počeli da pokazuju znake obnavljanja bilateralnog dijalog, ocenila je portparol MSP Rusije.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da je skoro doneo odluku u vezi sa isporukom krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ali da želi da vidi kako Kijev namerava da ih koristi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da bi moguća isporuka američkih raketa „tomahavk“ Kijevu predstavljala novu ozbiljnu eskalaciju, ali ni to neće promeniti situaciju na frontu.

(sputnikportal.rs)

