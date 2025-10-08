ZAPADNI POGLED: Evo zašto se Rusija ne plaši američkih raketa tomahavk u Ukrajini (VIDEO)

UPRKOS svom hvalisanju o Ukrajini, Tramp nema stvarnu želju za ratom – i Putin razume ovu realnost.

Foto: Profimedia

Prošla je skoro godina dana od dana kada je tadašnji kandidat Donald Tramp rekao oduševljenoj publici širom zemlje da će dobiti rezoluciju o okončanju rata u Ukrajini „prvog dana“. U drugim trenucima tokom kontroverznog predsedničkog izbornog ciklusa 2024. godine, Tramp bi se mrzovoljno izjasnio da se rat u Ukrajini nikada ne bi dogodio da je bio predsednik u februaru 2022. godine, kada su Rusi napali Ukrajinu.

I za samo godinu dana, od polaganja zakletve, Tramp je prešao put od omalovažavanja vojne pozicije Ukrajine u tekućem ratu sa Rusijom – poznato tvrdeći ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom da „nema karte“ da nastavi rat – do tvrdnje da Ukrajina može da povrati svu svoju izgubljenu teritoriju. U stvari, Tramp je dao niz bizarnih izjava koje predstavljaju naizgled značajan preokret u njegovoj dugogodišnjoj posvećenosti miru sa Rusijom zbog rata u Ukrajini.

Foto Vikipedija/US NAVY

TRAMP KAO AGENT HAOSA

U nizu diplomatskih udaraca, Tramp je ubrzo objavio da ovlašćuje američke obaveštajne službe da podatke o ciljanju mogu da se koriste za pomoć Ukrajini u ciljanju osetljivih ruskih energetskih lokacija u Rusiji. Nakon toga, nakon onoga što je izgledalo kao niz ruskih upada u vazdušni prostor NATO-a, Tramp je naredio da evropske članice NATO-a treba da obore sledeći ruski ratni avion koji se usudi da naruši njihov vazdušni prostor.

Zaokružujući Trampovu očiglednu promenu mišljenja, 47. predsednik je nagovestio da bi mogao da pošalje američke hvaljene krstareće rakete Tomahavk u Ukrajinu kako bi se to oružje moglo koristiti za efikasnije napade na ciljeve u Rusiji.

Sumnjivo je da je Tramp zaista zainteresovan za proširenje već ekspanzivnog (i skupog) rata u Ukrajini izvan onoga na šta je već proširen. U stvari, neki stručnjaci, čak i oni koji podržavaju povećanje američke vojne pomoći Ukrajini, priznali su Rojtersu da su šanse da Tramp zaista pošalje Tomahavke u Ukrajinu male. Postoji niz razloga za to, delom zato što, uprkos onome što Tramp javno kaže, nema mnogo želje sa njegove strane da odustane od svog prethodnog stava o donošenju mira u Ukrajinu i resetovanju odnosa sa Rusijom.

TRAMP ŽELI DA NATERA PUTINA ZA PREGOVARAČKI STO - ALI VEROVATNO NE MOŽE

Postoje neki dokazi koji čak sugerišu da su svi ovi Trampovi retorički pokreti izraženi iz razumljive frustracije zbog sporog tempa kojim su se odvijali mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije. Shvativši da je Zelenski nefleksibilan i da, sve dok Rusija nastavlja da pobeđuje u ratu, Vladimir Putin nije zainteresovan za prave pregovore, Tramp nastoji da stekne prednost.

Čovek koji sebe smatra glavnim dogovaračem, koji je (navodno) napisao „Umetnost dogovora“ i koji je zaradio gomilu novca u surovom svetu nekretnina na Menhetnu, Tramp je veoma svestan važnosti prednosti. Trenutno je nema - a želi je. I Tramp svakako ne želi da šalje više opreme i novca crnoj rupi kakva je Ukrajina. Ali on smatra da će pretnja da će to učiniti, u jasnoj suprotnosti sa njegovim prethodnim stavom, podstaći Putina na pomirljiviji stav.

Ali neće. Putin, strateg po stručnom i akademskom obrazovanju, mnogo bolje razume uslove na terenu nego njegovi zapadni rivali. Zaista, što se Tramp više hvali bez značajnog načina da to potkrepi, to će Kremlj biti manje sklon da se plaši svake sledeće pretnje. A najpraznija pretnja koju je Tramp do sada izneo kao deo svoje težnje ka većem uticaju nad Rusijom jeste insinuacija da će predati američke krstareće rakete Tomahavk Ukrajini.

Foto Vikipedija/US NAVY

ZAŠTO RAKETE TOMAHAVK NE IDU U UKRAJINU

Svaki vojni analitičar, bilo u Vašingtonu, Kijevu ili Moskvi, zna koliko je ova izjava smešna.

Za početak, Ukrajini jednostavno nedostaju sistemi za lansiranje potrebni za ovo oružje. Tomahavci se prvenstveno lansiraju sa ratnih brodova i podmornica koje pripadaju američkoj mornarici. Takođe se ispaljuju iz bombardera B-52 Stratofortres američkog ratnog vazduhoplovstva – nijedan od njih Ukrajina ne poseduje, niti bi ga mogla lako integrisati u svoj arsenal moderne NATO i prenamenjene opreme iz sovjetskog doba (može i iz sistema patriot).

Da li bi Ukrajina mogla da prilagodi Tomahavk za kopnenu upotrebu? Verovatno, uz dovoljno vremena i truda; Ukrajinci su već pripremili drugo oružje za alternativne uloge. Ali prilagođavanje kopnenih sistema (kao što je postojeći Aegis Ašor u Poljskoj) verovatno bi zahtevalo opsežne modifikacije, obuku i direktno učešće američkog osoblja. To ne samo da bi trajalo predugo i koštalo Ukrajinu resursa. Postoji i opasnost da bi Moskva to posmatrala kao ozbiljnu eskalaciju – što bi zauzvrat izazvalo oštar i direktan odgovor protiv NATO-a.

Paradoksalno, takav udar je u krajnjoj liniji ono čemu se Zelenski, i mnogi u Briselu, nadaju, kako bi se pozvali na Član 5 Severnoatlantskog sporazuma i primorao Trampa da u potpunosti angažuje američke snage u borbi protiv Rusije u Ukrajini.

Što se tiče eskalacije, rakete se oslanjaju na podatke o ciljanju koje kontrolišu SAD i GPS – što znači da Ukrajina ne bi mogla da ih koristi bez odobrenja Pentagona. Šta Kremlj da misli o tome?

Zatim, tu je i najvažnije pitanje logistike. Sjedinjene Države imaju veoma ograničene zalihe Tomahavka, kojima je dat prioritet za potencijalne sukobe na Bliskom istoku i u Venecueli – za koje se očekuje da će u bliskoj budućnosti postati kinetički. Iscrpljivanje ovih ograničenih zaliha za otvoreno i široko angažovanje u Ukrajini oslabilo bi spremnost SAD.

Pošto proizvodnja ovih raketa sporo raste – u najboljem slučaju sa stotinama godišnje – jednostavno ne postoji realan način da Amerikanci ikada mogu da naprave dovoljno krstarećih raketa Tomahavk da bi podržali i svoje nacionalne strateške potrebe, kao i neprestanu potražnju iz Ukrajine.

Moskva je nedvosmisleno izjavila da Tomahavke u Ukrajini vide kao „crvenu liniju“, upozoravajući da bi to izjednačili sa direktnim učešćem SAD – što bi potencijalno dovelo do značajnog pomeranja naviše na „lestvici eskalacije“, pomerajući svet za jednu stepenicu bliže nuklearnom Armagedonu. Naravno, Rusija je i ranije povlačila druge „crvene linije“ i malo je učinila kada su pređene. Ali nema dobrog razloga da Tramp iskušava sreću.



TRAMP VEROVATNO NEĆE ISPUNITI PRETNjU TOMAHAVKOM

U svakom slučaju, Trampova istorija ponašanja u ovim situacijama pokazuje obrazac smelih izjava radi pritiska bez ikakvog značajnog praćenja. Zato su ga njegovi politički protivnici u Demokratskoj stranci nazvali „TACO“ (Tramp se uvek uplaši/Trump Always Chickens Out); ideja je da kada su karte dole, Trampovi postupci retko opravdavaju njegovo hvalisanje.

Iako je taj nadimak uglavnom nepravedan, činjenica ostaje da, bilo da je u pitanju trgovinski rat protiv Kine – iz kojeg se Tramp bori da se izvuče po svaku cenu – ili njegove prethodne pretnje u prvom mandatu protiv Severne Koreje, Tramp nema stvarnu želju za ratom. Putin razume ovu realnost. Trampu bi bilo bolje da jednostavno ništa ne kaže i da smanji podršku SAD Ukrajini – kako bi mogao da se fokusira na obezbeđivanje zapadne hemisfere i završetak nacionalnog protivraketnog odbrambenog štita Zlatna kupola.





(nationalinterest.org/Brendon Dž. Vajhert)

