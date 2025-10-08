BEZ BURKI U ITALIJI? Predložen zakon o zabrani nošenja nikaba na javnim mestima
PREDLOG zakona koji je predstavila konzervativna stranka "Braća Italije" premijerke Đorđe Meloni, predviđa uvođenje zabrane nošenja burke ili nikaba na javnim mestima i prisilnih brakova među muslimanima.
Predloženim zakonom obuhvaćeno je i regulisanje finansiranja džamija a cilj akta je, kako navodi predlagač, je borba protiv islamskog separatizma i sprečavanje stvaranja "kontra-društava" u Italiji, gde bi zakoni zemlje bili potisnuti i zamenjeni šerijatskim zakonima, prenosi italijanski list Republika.
Predviđene su kazne od 300 do 3.000 evra za one koji prekrše zabranu nošenja burke ili nikaba na javnim mestima, kao što su obrazovne ustanove, univerziteti, trgovine i kancelarije.
- Zabranjeno je nošenje odeće koja pokriva lice, kao i bilo koji drugi predmet koji otežava prepoznavanje osobe u javnim mestima i prostorima otvorenim za javnost - navodi se u članu 5 predloženog akta.
Poslanica stranke "Braća Italije" Sara Kelani naglasila je da cilj zakona nije samo zabrana burke, već i sprečavanje stvaranja paralelnih društava u Italiji u kojima se ne poštuju italijanski zakoni.
- Nažalost, svedoci smo brojnih fenomena ove vrste i u Italiji, i upravo u tim kontra-društvima cveta islamski fundamentalizam - dodala je ona.
Prisilni brakovi takođe problem
Osim zabrane burke, predloženi zakon reguliše i pitanje prisilnih brakova.
Zamenik ministra pravde Andrea Delmastro istakao je da se zakon bavi i pitanjem prisilnih brakova, koji su, kako je naveo, "još jedan ozbiljan problem".
Predlog podseća da se u Italiji moraju primenjivati zakoni koji se zasnivaju na zapadnim vrednostima.
- Od dogovorenih brakova do slučajeva poput onog sa Saman, razlika je vrlo mala - rekao je on, aludirajući na ubistvo osamnaestogodišnje Pakistanke Saman Abas koju su 2023. godine ubili roditelji jer je odbila da ode u Pakistan i pristane na ugovoren brak.
U novembru 2022, telo devojke pronađeno je u napuštenoj seoskoj kući u blizini polja gde je njen otac radio u severnoj Italiji.
Italijanski sud osudio je njene roditelje na doživotni zatvor.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
TELO UBIJENE ŽENE PRONAĐENO U LOKVI KRVI! U toku potera za ubicom
30. 09. 2025. u 20:16
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)