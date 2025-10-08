BEZ BURKI U ITALIJI? Predložen zakon o zabrani nošenja nikaba na javnim mestima

PREDLOG zakona koji je predstavila konzervativna stranka "Braća Italije" premijerke Đorđe Meloni, predviđa uvođenje zabrane nošenja burke ili nikaba na javnim mestima i prisilnih brakova među muslimanima.

Foto: EPA

Predloženim zakonom obuhvaćeno je i regulisanje finansiranja džamija a cilj akta je, kako navodi predlagač, je borba protiv islamskog separatizma i sprečavanje stvaranja "kontra-društava" u Italiji, gde bi zakoni zemlje bili potisnuti i zamenjeni šerijatskim zakonima, prenosi italijanski list Republika.

Predviđene su kazne od 300 do 3.000 evra za one koji prekrše zabranu nošenja burke ili nikaba na javnim mestima, kao što su obrazovne ustanove, univerziteti, trgovine i kancelarije.

- Zabranjeno je nošenje odeće koja pokriva lice, kao i bilo koji drugi predmet koji otežava prepoznavanje osobe u javnim mestima i prostorima otvorenim za javnost - navodi se u članu 5 predloženog akta.

Poslanica stranke "Braća Italije" Sara Kelani naglasila je da cilj zakona nije samo zabrana burke, već i sprečavanje stvaranja paralelnih društava u Italiji u kojima se ne poštuju italijanski zakoni.

- Nažalost, svedoci smo brojnih fenomena ove vrste i u Italiji, i upravo u tim kontra-društvima cveta islamski fundamentalizam - dodala je ona.

Prisilni brakovi takođe problem

Osim zabrane burke, predloženi zakon reguliše i pitanje prisilnih brakova.

Zamenik ministra pravde Andrea Delmastro istakao je da se zakon bavi i pitanjem prisilnih brakova, koji su, kako je naveo, "još jedan ozbiljan problem".

Predlog podseća da se u Italiji moraju primenjivati zakoni koji se zasnivaju na zapadnim vrednostima.

- Od dogovorenih brakova do slučajeva poput onog sa Saman, razlika je vrlo mala - rekao je on, aludirajući na ubistvo osamnaestogodišnje Pakistanke Saman Abas koju su 2023. godine ubili roditelji jer je odbila da ode u Pakistan i pristane na ugovoren brak.

U novembru 2022, telo devojke pronađeno je u napuštenoj seoskoj kući u blizini polja gde je njen otac radio u severnoj Italiji.

Italijanski sud osudio je njene roditelje na doživotni zatvor.

(Tanjug)

