SRUŠILA ŠESTOSPRATNA ZGRADA U CENTRU MADRIDA: Četvoro poginulih, među njima i arhitekta (FOTO/VIDEO)
U SAMOM centru Madrida, u blizini Kraljevske palate i Opere, srušio se šestospratni objekat u kome su u toku bili radovi na pretvaranju bivše poslovne zgrade u luksuzni hotel.
Vatrogasci su tela žrtava pronašli u ranim jutarnjim satima u sredu, skoro 15 sati nakon što je došlo do urušavanja "nekoliko spratova" unutar objekta, napisao je gradonačelnik Madrida, Hose Luis Martinez-Almeida, na mreži Iks.
U pitanju je nekadašnja poslovna zgrada u blizini Opera kuće i Kraljevske palate, koja se u trenutku nesreće rekonstruisala u hotel sa četiri zvezdice.
Žrtve su identifikovane kao tri radnika, muškarci starosti između 30 i 50 godina, poreklom iz Ekvadora, Malija i Gvineje-Konakri, kao i arhitekta na projektu, 30-godišnja žena.
Još tri građevinska radnika zadobila su lakše povrede, od kojih je jedan hospitalizovan sa slomljenom nogom, prenose lokalni mediji.
Jedan od radnika, čovek po imenu Mihail, rekao je za Rojters da je spolja ubacivao beton u donje etaže objekta kada je odjednom video veliki oblak prašine i počeo da beži.
– Prvi sam počeo da trčim. Ni o čemu drugom nisam razmišljao. Prvo ću spasti svoj život, pa ako mogu, i druge – rekao je on.
U operaciji traganja i spasavanja, koja je usledila nakon urušavanja unutrašnje konstrukcije zgrade, fasada je ostala netaknuta, učestvovalo je više od 50 vatrogasaca, ekipe hitne pomoći, dronovi i psi tragači.
Fransisko Martin Agire, predstavnik španske vlade u Madridu, rekao je za list El Diario da je došlo do "naglog urušavanja u podrum", opisujući nesreću kao "industrijski incident“.
Objekat je izgrađen 1965. godine i podvrgnut je tehničkim pregledima 2012. i 2022. godine, prema gradskom registru "zgrada u rekonstrukciji“.
Nakon inspekcija, zgrada je ocenjena kao "nepovoljna“ zbog "opšteg stanja fasade, spoljašnjih i unutrašnjih zidova, krova, terasa i instalacija za vodu i kanalizaciju“.
Radovi na rekonstrukciji, koji su odobreni od strane lokalnih vlasti u decembru 2024, bili su planirani da traju dve godine.
