LONDON U ZNAKU IZVINJENJA: Britanski izdavač povukao knjigu i moli Melaniju za oproštaj

BRITANSKA izdavačka kuća Harper Kolins uputila je zvanično izvinjenje prvoj dami SAD Melaniji Tramp i povukla je knjigu u kojoj su objavljene neproverene tvrdnje da je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin organizovao upoznavanje Melanije sa Donaldom Trampom.

Foto: Profimedia

Harper Kolins je treća izdavačka kuća koja je uputila javno izvinjenje Melaniji Tramp i uklonila sadržaj povezan sa optužbama o Epstinu, prenosi portal Aksios. Advokati prve dame su saopštili da aktivno rade na tužbama "protiv svih onih koji šire zlonamerne, klevetničke laži".

-Prava priča o tome kako je prva dama upoznala predsednika Trampa nalazi se u njenoj knjizi, bestseleru 'Melanija'. U toj knjizi je objavljeno da je prva dama upoznala svog budućeg supruga na zabavi u Njujorku 1998. godine, kao i da ih je upoznala druga osoba, a ne Epstin- izjavio je portparol Melanije Tramp.

