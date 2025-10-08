LONDON U ZNAKU IZVINJENJA: Britanski izdavač povukao knjigu i moli Melaniju za oproštaj
BRITANSKA izdavačka kuća Harper Kolins uputila je zvanično izvinjenje prvoj dami SAD Melaniji Tramp i povukla je knjigu u kojoj su objavljene neproverene tvrdnje da je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin organizovao upoznavanje Melanije sa Donaldom Trampom.
Harper Kolins je treća izdavačka kuća koja je uputila javno izvinjenje Melaniji Tramp i uklonila sadržaj povezan sa optužbama o Epstinu, prenosi portal Aksios. Advokati prve dame su saopštili da aktivno rade na tužbama "protiv svih onih koji šire zlonamerne, klevetničke laži".
-Prava priča o tome kako je prva dama upoznala predsednika Trampa nalazi se u njenoj knjizi, bestseleru 'Melanija'. U toj knjizi je objavljeno da je prva dama upoznala svog budućeg supruga na zabavi u Njujorku 1998. godine, kao i da ih je upoznala druga osoba, a ne Epstin- izjavio je portparol Melanije Tramp.
PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
