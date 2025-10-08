PRESTANI DA KUPUJEŠ RUSKU NAFTU: Tramp zapretio Erdoganu
SJEDINjENE Američke Države javno vrše pritisak na Tursku da prekine energetsku saradnju sa Rusijom i Iranom, javlja "Rojters".
Američki predsednik Donald Tramp prethodno je izrazio uverenje da će Turska prestati da kupuje rusku naftu.
Tramp je razgovarao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom 25. septembra u Vašingtonu.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, komentarišući mogućnost obustave uvoza ruskih energetskih resursa na zahtev SAD, naglasio je da Rusija poštuje stav Turske i ne sumnja da Ankara poštuje svoje interese i interese svog naroda.
Turski ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bajraktar izjavio je 2. oktobra da zemlja nema nameru da se odrekne ruskog gasa.
- Vašington javno vrši pritisak na svoje saveznike, uključujući Tursku, članicu NATO-a, sa ciljem smanjenja energetskih veza sa Moskvom i Teheranom. Na sastanku u Beloj kući 25. septembra, predsednik SAD Donald Tramp je insistirao da predsednik Turske Erdogan smanji kupovinu ruskih energetskih resursa - navodi agencija.
"Rojters" ukazuje na to da će Turska do kraja 2028. godine moći da zadovolji više od polovine svojih potreba za gasom povećanjem domaće proizvodnje i uvozom iz SAD, što bi potencijalno dovelo do smanjenja poslednjeg velikog evropskog tržišta za ruske i iranske isporučioce.
Prema podacima agencije, Rusija je i dalje najveći snabdevač gasa za Tursku, ali je njen udeo na tržištu opao sa više od 60%, koliko je iznosio pre 20 godina, na 37% u prvoj polovini ove godine.
- Dugoročni ugovori Rusije sa Turskom o isporuci 22 milijarde kubnih metara gasa godišnje kroz gasovode Plavi tok i Turski tok uskoro ističu. Ugovor sa Iranom za 10 milijardi kubnih metara ističe sredinom 2026. godine, dok ugovori sa Azerbejdžanom u ukupnom iznosu od 9,5 milijardi kubnih metara važe do 2030. i 2033. godine - dodaje "Rojters".
Prema procenama agencije, do 2028. godine domaća proizvodnja i uvoz tečnog prirodnog gasa (TPG) u Turskoj premašiće 26 milijardi kubnih metara godišnje, u poređenju sa 15 milijardi ove godine.
S druge strane, podaci Turske regulatorne agencije za energetska tržišta (EPDK) pokazuju da je ruska nafta činila 66% uvoza zemlje u 2024. godini, dok je ruski gas činio 41%.
Izvor sa turskog finansijskog tržišta rekao je "RIA Novostima" 30. septembra da je, nakon poziva predsednika SAD da se obustavi uvoz ruskih energenata, politika turske vlade ostala nepromenjena.
(RT Balkan)
