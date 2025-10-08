POKUŠAJ KIJEVA DA ZADIVI NATO Novi aduti: „Dugi Neptun“, „Peklo“ i Magura V7 za udare dugog dometa (VIDEO)

UKRAJINA je u glavnom gradu predstavila nove modele svog naoružanja dugog dometa, želeći da pred domaćom i stranom publikom pokaže potencijal domaće vojne industrije u trenucima kada rat ulazi u iscrpljujuću fazu.

Premijer Denis Šmigalj otvorio je događaj na kojem su prikazane tri platforme: modernizovana raketa „Neptun“ sa produženim dometom, bespilotni mlazni dron sa krstarećim karakteristikama pod nazivom „Peklo“, i pomorski dron Magura V7 koji, prema rečima programera, može da ponese čak i rakete vazduh-vazduh tipa R-73.

Demonstracije su održane u prisustvu delegacija NATO zemalja, što je događaju dalo poseban politički ton.

NEPTUN-D: OD PROTIVBRODSKE RAKETE DO STRATEŠKOG ORUŽJA

Najviše pažnje privukla je raketa „Neptun-D“, modernizovana verzija nekadašnjeg protivbrodskog projektila RK-360MC, koja je sada predstavljena kao multifunkcionalno oružje za udare po kopnenim i morskim ciljevima.

Nova konfiguracija dobila je oznaku „Dugi Neptun“ ili „Dugometni Neptun“, jer je, prema tvrdnjama ukrajinskih konstruktora, domet povećan na 1.000 kilometara. To je više nego trostruko u odnosu na originalni domet od oko 280 km.

Osim povećanog dometa, značajno je unapređena i bojeva glava, koja je teška 260 kg, odnosno za preko 100 kg više nego u ranijim verzijama. Još jedna važna novina jeste ugradnja aktivnog tragača, koji raketi omogućava precizno navođenje ka cilju bez obavezne oslonjenosti na satelitske podatke. To, barem na papiru, omogućava pogađanje i pokretnih ciljeva, uključujući brodove u plovidbi. O ovoj raketi smo pisali više puta do sada.

DA LI JE „DUGI NEPTUN“ ZAISTA UKRAJINSKI?

Iako Kijev naglašava domaći razvoj, među stručnjacima vlada uverenje da nova verzija rakete nije u potpunosti ukrajinskog porekla. Podaci govore da strani delovi čine više od 84% konstrukcije, dok su domaći uglavnom aerodinamički trup, montažni elementi i deo provodnih sistema. Ključne komponente – poput motora i sistema navođenja – najverovatnije potiču iz Velike Britanije ili SAD.

Ove spekulacije dodatno podgreva poređenje sa američkim „Tomahavkom“. Iako su u pitanju različite konstrukcije, analitičari pretpostavljaju da su barem određene tehnologije prenete Ukrajini – pre svega u segmentu efikasnog, laganog turbomlaznog motora. Zahvaljujući tome, „Dugi Neptun“ bi mogao da troši manje goriva, a ušteđenu masu prenese u veću bojevu glavu.

„PEKLO“: DRON KOJI SE PONAŠA KAO KRSTAREĆA RAKETA

Drugi adut iz Kijeva je mlazni dron „Peklo“, osmišljen da kombinuje karakteristike bespilotne letelice i krstareće rakete. Prema rečima tvoraca, njegova brzina dostiže oko 700 kilometara na sat, dok se domet opisuje kao „sličan“ onome kod produženog „Neptuna“. Precizni podaci nisu objavljeni, ali je jasno da Ukrajina računa na ovakve platforme kao sredstvo za probijanje složenih PVO sistema.

„Peklo“ je zamišljen kao udarno sredstvo koje može da zasiti protivničku protivvazdušnu odbranu, slično načinu na koji se već koriste „Geran-2“ dronovi, ali uz veću brzinu i teže presretanje. Ako bi ušao u masovniju proizvodnju, mogao bi da predstavlja značajan problem za rusku PVO, primoravajući protivnika da koristi skupe rakete za obaranje relativno jeftinih meta.

Podsetimo, ukrajinsku raketu-dron „Peklo“ (Pakao), Kijev je predstavio još krajem 2024. godine. Zanimljivo je istaći da je evropski odbrambeni gigant MBDA predstavio pre samo mesec dana novi projekat jeftine kopnene krstareće rakete pod imenom „Arbalet“ (Samostrel) koji neodoljivo podseća na “ukrajinski” Peklo.

MAGURA V7: BESPOSADNI ČAMAC SA RAKETAMA VAZDUH-VAZDUH

Treći prikazani sistem bio je pomorski dron Magura V7, poznat po napadima na Crnom moru. Najnovija verzija navodno može da ponese rakete vazduh-vazduh R-73, sovjetskog porekla, što bi mu omogućilo da obara helikoptere ili nisko leteće bespilotne letelice iznad mora.

Ovakva integracija je tehnički izazovna: potrebno je rešiti pitanja napajanja, hlađenja i softverskog navođenja cilja, ali koncept otvara nove mogućnosti. Ako se pokaže kao funkcionalan, Magura V7 sa R-73 mogao bi da postane prvi besposadni čamac na svetu sa kapacitetom protivvazdušne odbrane.

PORUKE KIJEVA I UPOZORENjA MOSKVI

Predstavljanje novih sistema nije samo tehnološka demonstracija, već i politička poruka. General Gnatov, načelnik ukrajinskog Generalštaba, ranije je naglašavao da Ukrajina raspolaže oružjem koje može da stigne do Moskve, dok je predsednik Volodimir Zelenski iznosio slične tvrdnje o „zamračenju“ ruske prestonice.

Kombinacija „Dugog Neptuna“, bržeg drona „Peklo“ i pomorskog Magure V7 sa raketama R-73 predstavlja jasnu poruku – Ukrajina želi da pokaže da može da ugrozi protivnika i daleko od linije fronta. Istovremeno, ostaje otvoreno pitanje koliko ovih sistema može da se proizvede, koliko su zavisni od stranih komponenti i da li će moći da izdrže test realnog bojišta.

Ukratko: „nove“ najave o Dugom Neptunu, Peklu i Maguri-V7 sa R-73 mahom recikliraju specifikacije i tvrdnje koje su već kružile tokom 2024/25 — i koje smo u proteklih godinu dana detaljno pokrili. Forma je svečanija (prezentacije pred NATO delegacijama), ali tehnološki iskorak još nije potkrepljen proverljivim podacima o serijskoj proizvodnji, realnim dometima i pouzdanosti u borbi.

