POSLEDICE MOGU BITI KATASTROFALNE: Maskovi sateliti padaju na Zemlju
JEDAN ili dva Starlink satelita Ilona Maska padaju na Zemlju svakog dana, tvrdi penzionisani astrofizičar sa Harvarda Džonatan Mekdauel.
Njegova veb stranica - Džonatanov svemirski izveštaj (Johnatan‘s Space Report) – smatra se jednim od najboljih izvora o svemirskim letelicama koje idu gore i padaju.
Trenutno je više od 8.000 Starlink satelita iznad nas. Oni su proizvod kompanije za svemirski transport SpejsEks Ilona Maska. I taj broj satelita raste. Takođe, postoje i druge kompanije i zemlje koje takođe postavljaju sve više satelita, povećavajući broj satelita u Zemljinoj orbiti. Mnogi od njih su u niskim orbitama, koje se prostiru do visine od 2.000 kilometara iznad naše planete. A životni vek satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, kao što je Starlink, je samo od 5 do 7 godina. Uskoro, rekao nam je Mekdauel, biće do 5 povrataka satelita dnevno, prenosi "EarthSky".
- Sa svim raspoređenim sazvežđima, očekujemo oko 30.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (Starlink, Amazon Kuiper, ostali) i možda još 20.000 satelita na 1.000 kilometara od kineskih sistema. Za satelite u niskoj orbiti očekujemo petogodišnji ciklus zamene, a to znači 5 povrataka dnevno. Nije jasno da li će Kinezi spustiti svoje ili nas samo ubrzati ka lančanoj reakciji Keslerovog sindroma – rekao je Džonatan Mekdauel za "EarthSky".
Keslerov sindrom je, navodi se, scenario u kojem je gustina objekata u niskoj Zemljinoj orbiti dovoljno velika da sudari između objekata izazivaju kaskadu, pri čemu svaki sudar generiše svemirski otpad koji povećava verovatnoću daljih sudara.
Kako navodi "The Register" , ne zna se kakav uticaj ovo vraćanje satelita na Zemlju u toj meri ima na našu planetu.
- Postoje indicije da stvari postaju veoma loše. Nije još jasno sve, ali to me plaši – rekao je Mekdauel za "The Register".
(Informer)
