STIGLA JASNA PORUKA KIJEVU: Nema vojne pomoći
SLOVAČKA će Ukrajini isporučivati samo humanitarnu pomoć, rekao je ministar odbrane te zemlje Robert Kalinak.
- Paket pomoći Ukrajini je humanitarno pitanje - agencija je citirala ministra.
- Stojimo iza onoga što uvek govorimo. Jasno smo saopštili da nikada više nećemo donirati oružje ili slične predmete Ukrajini, ali ćemo nastaviti da šaljemo neofanzivnu i humanitarnu pomoć - naglasio je Kalinjak.
Ukrajina, sa svoje strane, nudi republici, kako ističu slovački mediji, tehnologiju za borbu protiv bespilotnih letelica.
(Sputnjik)
