STIGLA JASNA PORUKA KIJEVU: Nema vojne pomoći

07. 10. 2025. u 21:31

SLOVAČKA će Ukrajini isporučivati samo humanitarnu pomoć, rekao je ministar odbrane te zemlje Robert Kalinak.

СТИГЛА ЈАСНА ПОРУКА КИЈЕВУ: Нема војне помоћи

Foto: Profimedia

- Paket pomoći Ukrajini je humanitarno pitanje - agencija je citirala ministra.

- Stojimo iza onoga što uvek govorimo. Jasno smo saopštili da nikada više nećemo donirati oružje ili slične predmete Ukrajini, ali ćemo nastaviti da šaljemo neofanzivnu i humanitarnu pomoć - naglasio je Kalinjak.

Ukrajina, sa svoje strane, nudi republici, kako ističu slovački mediji, tehnologiju za borbu protiv bespilotnih letelica.

(Sputnjik)

