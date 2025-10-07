ZELENSKI U PROBLEMU Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo potvrđuje: Imamo velike poteškoće u presretanju ruskih raketnih napada Iskander (VIDEO)
ŠEF komunikacija Komande ukrajinskog ratno vazduhoplovstva pukovnik Jurij Ignat potvrdio je tokom nacionalnog televizijskog prenosa da se služba suočava sa sve većim izazovima u presretanju ruskih balističkih raketnih napada, ističući sposobnost raketa da prate nove obrasce leta i složenije pristupe napadu kao uzrok.
-Naravno, postalo je teže raditi protiv raketa koje lete kvazibalističkom putanjom, što znači da prave oscilacije pri prilasku, izjavio je on, dodajući:
„Ovo komplikuje rad sistema Patriot, jer sistem radi u automatskom režimu prilikom presretanja balističkih raketa. Postaje teže izračunati tačku u kojoj će se raketa presretač sudariti sa neprijateljskom raketom ili detonirati blizu nje.“
Odavno se očekuje da će usporene kvazibalističke putanje balističkih raketa 9K720 iz sistema Iskander-M, kao i njihovih pandana lansiranih iz vazduha raspoređenih sa lovaca MiG-31I u okviru sistema Kinžal, predstavljati posebne izazove za napore protivvazdušne odbrane.
Rakete nisu samo pokazale visoku manevarsku sposobnost u svojim terminalnim fazama, već su lansiranja iz više pravaca dodatno zakomplikovala napore protivvazdušne odbrane. Kako je primetio Ignat: “Ako balistička raketa može da priđe iz različitih pravaca, detekcija jednim sistemom nije moguća... Potrebno je imati nekoliko sistema, nekoliko radara, koji mogu da detektuju ciljeve i pokrivaju grad iz različitih pravaca.“
Ignatova izjava dolazi nakon otkrića ukrajinskih i zapadnih zvaničnika za Fajnenšel tajms da i sistemi Iskander-M i Kinžal sada mogu da lansiraju rakete koje ili skreću u strme terminalne faze pikiranjem ili izvršavaju manevre kako bi „zbunili i izbegli“ ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane, što je jedan bivši ukrajinski zvaničnik ocenio kao „prekretnicu“.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana se dugo borila da presretne napade koje su pokrenuli sistemi Kinžal i Iskander-M, što je rezultiralo time da se oba sistema često koriste za napade na ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane dugog dometa S-300 i MIM-104 Patriot za ciljanje i služe kao multiplikatori sile za šire napade. Snimci drona prvi put su potvrdili uspešan napad Iskander-M na sistem Patriot 23. februara 2024. godine, a naknadni napad uništio je još jedan sistem u blizini Sergejevke sledećeg meseca, 10. marta, ostavljajući kopnene snage u regionu izloženim. U drugoj nedelji jula te godine novi snimci potvrdili su uništenje dva lansera u regionu Odese, dok je 11. avgusta objavljeno da su uništena još tri lansera i radar AN/MPQ-65. Dalji uspesi Iskander-M protiv sistema Patriot nastavili su da se nižu.
Nemogućnost Patriota da pouzdano presretne ruske raketne napade široko su isticali ukrajinski i zapadni izvori, a jedan neimenovani ukrajinski zvaničnik je u julu obavestio Volstrit žurnal da su balističke rakete pokazale veći nivo manevarske sposobnosti, što im omogućava da izbegnu ne samo presretanje, već i otkrivanje. Situaciju su pogoršali i ruski uspesi u značajnom proširenju obima proizvodnje Iskander-M, i brzo pogoršanje nestašice sistema Patriot i S-300 koje je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pretrpelo. Dodatna komplikacija je bila upotreba ruskih sistema protivvazdušne odbrane kao što je S-400, koji lansiraju rakete zemlja-vazduh koje putuju znatno brže od onih sistema Patriot, kako bi oborili ukrajinske rakete zemlja-vazduh nakon lansiranja, čime su ozbiljno poremećeni napori protivvazdušne odbrane.
(militarywatchmagazine.com)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
RUSKI SISTEMI PVO U PRIPRAVNOSTI: Šta sve može da obara američke rakete „tomahavk“
05. 10. 2025. u 07:00
UDARIĆE NA PARIZ, BERLIN I VARŠAVU: Medvedev ironično o isporuci "tomahavka" Kijevu
07. 10. 2025. u 16:13
PREMINUO HALID BEŠLIĆ: Legendarni pevač umro u 71. godini
LEGENDA narodne muzike, Halid Bešlić, preminuo je u 71 godini, preneli su regionalni mediji.
07. 10. 2025. u 13:44
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)