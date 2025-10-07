ZELENSKI U PROBLEMU Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo potvrđuje: Imamo velike poteškoće u presretanju ruskih raketnih napada Iskander (VIDEO)

ŠEF komunikacija Komande ukrajinskog ratno vazduhoplovstva pukovnik Jurij Ignat potvrdio je tokom nacionalnog televizijskog prenosa da se služba suočava sa sve većim izazovima u presretanju ruskih balističkih raketnih napada, ističući sposobnost raketa da prate nove obrasce leta i složenije pristupe napadu kao uzrok.

Foto: Profimedia

-Naravno, postalo je teže raditi protiv raketa koje lete kvazibalističkom putanjom, što znači da prave oscilacije pri prilasku, izjavio je on, dodajući:

„Ovo komplikuje rad sistema Patriot, jer sistem radi u automatskom režimu prilikom presretanja balističkih raketa. Postaje teže izračunati tačku u kojoj će se raketa presretač sudariti sa neprijateljskom raketom ili detonirati blizu nje.“

Odavno se očekuje da će usporene kvazibalističke putanje balističkih raketa 9K720 iz sistema Iskander-M, kao i njihovih pandana lansiranih iz vazduha raspoređenih sa lovaca MiG-31I u okviru sistema Kinžal, predstavljati posebne izazove za napore protivvazdušne odbrane.

Rakete nisu samo pokazale visoku manevarsku sposobnost u svojim terminalnim fazama, već su lansiranja iz više pravaca dodatno zakomplikovala napore protivvazdušne odbrane. Kako je primetio Ignat: “Ako balistička raketa može da priđe iz različitih pravaca, detekcija jednim sistemom nije moguća... Potrebno je imati nekoliko sistema, nekoliko radara, koji mogu da detektuju ciljeve i pokrivaju grad iz različitih pravaca.“

Ignatova izjava dolazi nakon otkrića ukrajinskih i zapadnih zvaničnika za Fajnenšel tajms da i sistemi Iskander-M i Kinžal sada mogu da lansiraju rakete koje ili skreću u strme terminalne faze pikiranjem ili izvršavaju manevre kako bi „zbunili i izbegli“ ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane, što je jedan bivši ukrajinski zvaničnik ocenio kao „prekretnicu“.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana se dugo borila da presretne napade koje su pokrenuli sistemi Kinžal i Iskander-M, što je rezultiralo time da se oba sistema često koriste za napade na ukrajinske sisteme protivvazdušne odbrane dugog dometa S-300 i MIM-104 Patriot za ciljanje i služe kao multiplikatori sile za šire napade. Snimci drona prvi put su potvrdili uspešan napad Iskander-M na sistem Patriot 23. februara 2024. godine, a naknadni napad uništio je još jedan sistem u blizini Sergejevke sledećeg meseca, 10. marta, ostavljajući kopnene snage u regionu izloženim. U drugoj nedelji jula te godine novi snimci potvrdili su uništenje dva lansera u regionu Odese, dok je 11. avgusta objavljeno da su uništena još tri lansera i radar AN/MPQ-65. Dalji uspesi Iskander-M protiv sistema Patriot nastavili su da se nižu.

Nemogućnost Patriota da pouzdano presretne ruske raketne napade široko su isticali ukrajinski i zapadni izvori, a jedan neimenovani ukrajinski zvaničnik je u julu obavestio Volstrit žurnal da su balističke rakete pokazale veći nivo manevarske sposobnosti, što im omogućava da izbegnu ne samo presretanje, već i otkrivanje. Situaciju su pogoršali i ruski uspesi u značajnom proširenju obima proizvodnje Iskander-M, i brzo pogoršanje nestašice sistema Patriot i S-300 koje je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pretrpelo. Dodatna komplikacija je bila upotreba ruskih sistema protivvazdušne odbrane kao što je S-400, koji lansiraju rakete zemlja-vazduh koje putuju znatno brže od onih sistema Patriot, kako bi oborili ukrajinske rakete zemlja-vazduh nakon lansiranja, čime su ozbiljno poremećeni napori protivvazdušne odbrane.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta