PAŠINJAN ZVAO PUTINA: Čestitka iz Jermenije ruskom lideru

07. 10. 2025. u 15:33

PREMIJER Jermenije Nikol Pašinjan pozvao je telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina i čestitao mu rođendan, saopštila je pres-služba jermenske vlade.

Foto: EPA/MIKHAIL METZEL/Shutterstock/Novosti ilustracija

- Premijer Jermenije čestitao je predsedniku Rusije rođendan i poželeo mu sve najbolje. Istakao je važnost daljeg razvoja odnosa između Jermenije i Rusije. Premijer Pašinjan visoko je ocenio lični doprinos predsednika Rusije u tom procesu - navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Putin danas slavi 73 rođendan.

(Sputnjik)

