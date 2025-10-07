Svet

POZNATI ALBANSKI KOMIČAR U TRCI ZA GRADONAČELNIKA: Tirana u rukama imitatora?

Ивана Станојевић
Ivana Stanojević

07. 10. 2025. u 15:25

POZNATI albanski komičar Fljorjan Binaj najavio je kandidaturu za gradonačelnika Tirane uz podršku lidera opozicione Demokratske partije, Saljija Beriše, objavio je briselski Politiko. Zbog karijere u komediji i satiri, Binaja često porede sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim.

Foto: Novosti

Poznat po imitacijama albanskog premijera Edija Rame, Binaj kaže da želi da doprinese "nadi i jedinstvu" u prestonici, iako bi njegov mandat trajao samo dve godine. Prevremeni izbori zakazani su za 9. novembar pošto je bivši gradonačelnik Erion Velijaj smenjen zbog zatvorske kazne u slučaju sumnje na korupciju i zloupotrebu položaja, što on poriče. Pojedini analitičari, međutim, upozoravaju na Binajev nedostatak administrativnog iskustva i ističu da vođenje prestoničkog budžeta od 250 miliona evra zahteva više od javnih nastupa.

Tenis
Fudbal
