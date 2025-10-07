POZNATI ALBANSKI KOMIČAR U TRCI ZA GRADONAČELNIKA: Tirana u rukama imitatora?
POZNATI albanski komičar Fljorjan Binaj najavio je kandidaturu za gradonačelnika Tirane uz podršku lidera opozicione Demokratske partije, Saljija Beriše, objavio je briselski Politiko. Zbog karijere u komediji i satiri, Binaja često porede sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim.
Poznat po imitacijama albanskog premijera Edija Rame, Binaj kaže da želi da doprinese "nadi i jedinstvu" u prestonici, iako bi njegov mandat trajao samo dve godine. Prevremeni izbori zakazani su za 9. novembar pošto je bivši gradonačelnik Erion Velijaj smenjen zbog zatvorske kazne u slučaju sumnje na korupciju i zloupotrebu položaja, što on poriče. Pojedini analitičari, međutim, upozoravaju na Binajev nedostatak administrativnog iskustva i ističu da vođenje prestoničkog budžeta od 250 miliona evra zahteva više od javnih nastupa.
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
