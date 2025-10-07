NEOČEKIVANA VOJNA POMOĆ STIŽE UKRAJINI: Fico iznenadio sve, prvi paket koji šalje Slovačka

SLOVAČKA će Ukrajini isporučiti više vozila za razminiranje "Bozena" i dodatnu neletalnu vojnu opremu, saopštio je 6. oktobra ukrajinski ministar odbrane Denjis Šmigal.

Foto: Profimedia

Ovaj paket predstavlja prvu vojnu pomoć Slovačke Kijevu otkako se premijer Robert Fico, poznat po bliskim vezama sa Moskvom, vratio na vlast 2023. godine.

Pomoć obuhvata inženjerijsku i građevinsku opremu, transportna sredstva, sisteme za razminiranje i vozila za medicinsku evakuaciju, prenosi Kijev independent.

Sistem "Bozena" je daljinski upravljano sredstvo za uklanjanje mina koje omogućava pionirima da bezbedno deluju sa udaljenosti i pristupe područjima koja su previše opasna za ljudski ulazak.

Ministar odbrane Slovačke Robert Kalinjak najavio je ovu pomoć na forumu DFNC3 u Kijevu, saopštivši da je sa Šmigalom potpisao memorandum o 14. paketu podrške.

Šmigal je izrazio zahvalnost Slovačkoj na obnovljenoj pomoći, dodavši da su obe strane razgovarale i o saradnji odbrambenih industrija dve zemlje.

- Slovačka već radi na novom, 15. paketu podrške - dodao je Šmigal.

Prethodna vojna saradnja i preokret Ficove vlade

Od početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. do povratka Roberta Fica na vlast u oktobru 2023, Slovačka je Ukrajini poslala 13 paketa vojne pomoći u vrednosti oko 800 miliona dolara.

Ficova vlada je nakon toga otkazala planirani 14. paket vredan 45 miliona dolara, koji je uključivao 140 raketa za PVO sistem Kub, više od 5.000 artiljerijskih granata i 4 miliona metaka malog kalibra.

Iako je obustavio isporuke iz zaliha slovačke vojske, Fico nije zabranio komercijalnu prodaju vojne opreme slovačkih privatnih kompanija.

Prekid vojne pomoći Ukrajini bio je jedno od ključnih obećanja Ficove izborne kampanje. On je takođe dovodio u pitanje sankcije Evropske unije protiv Rusije i obećao da će blokirati članstvo Ukrajine u NATO-u.

Zbog održavanja bliskih veza sa Moskvom, Slovačka i Mađarska, pod vođstvom Viktora Orbana, sve više trpe kritike evropskih partnera.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski sastao se sa Ficom 5. septembra u Užgorodu, nazvavši razgovor „sadržajnim“ i poručivši da će dijalog između dve zemlje biti nastavljen.