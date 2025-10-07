Svet

NEOČEKIVANA VOJNA POMOĆ STIŽE UKRAJINI: Fico iznenadio sve, prvi paket koji šalje Slovačka

Новости онлине

07. 10. 2025. u 10:05

SLOVAČKA će Ukrajini isporučiti više vozila za razminiranje "Bozena" i dodatnu neletalnu vojnu opremu, saopštio je 6. oktobra ukrajinski ministar odbrane Denjis Šmigal.

НЕОЧЕКИВАНА ВОЈНА ПОМОЋ СТИЖЕ УКРАЈИНИ: Фицо изненадио све, први пакет који шаље Словачка

Foto: Profimedia

Ovaj paket predstavlja prvu vojnu pomoć Slovačke Kijevu otkako se premijer Robert Fico, poznat po bliskim vezama sa Moskvom, vratio na vlast 2023. godine.

Pomoć obuhvata inženjerijsku i građevinsku opremu, transportna sredstva, sisteme za razminiranje i vozila za medicinsku evakuaciju, prenosi Kijev independent.

Sistem "Bozena" je daljinski upravljano sredstvo za uklanjanje mina koje omogućava pionirima da bezbedno deluju sa udaljenosti i pristupe područjima koja su previše opasna za ljudski ulazak.

Ministar odbrane Slovačke Robert Kalinjak najavio je ovu pomoć na forumu DFNC3 u Kijevu, saopštivši da je sa Šmigalom potpisao memorandum o 14. paketu podrške.

Šmigal je izrazio zahvalnost Slovačkoj na obnovljenoj pomoći, dodavši da su obe strane razgovarale i o saradnji odbrambenih industrija dve zemlje.

- Slovačka već radi na novom, 15. paketu podrške - dodao je Šmigal.

Prethodna vojna saradnja i preokret Ficove vlade

Od početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. do povratka Roberta Fica na vlast u oktobru 2023, Slovačka je Ukrajini poslala 13 paketa vojne pomoći u vrednosti oko 800 miliona dolara.

Ficova vlada je nakon toga otkazala planirani 14. paket vredan 45 miliona dolara, koji je uključivao 140 raketa za PVO sistem Kub, više od 5.000 artiljerijskih granata i 4 miliona metaka malog kalibra.

Iako je obustavio isporuke iz zaliha slovačke vojske, Fico nije zabranio komercijalnu prodaju vojne opreme slovačkih privatnih kompanija.

Prekid vojne pomoći Ukrajini bio je jedno od ključnih obećanja Ficove izborne kampanje. On je takođe dovodio u pitanje sankcije Evropske unije protiv Rusije i obećao da će blokirati članstvo Ukrajine u NATO-u.

Zbog održavanja bliskih veza sa Moskvom, Slovačka i Mađarska, pod vođstvom Viktora Orbana, sve više trpe kritike evropskih partnera.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski sastao se sa Ficom 5. septembra u Užgorodu, nazvavši razgovor „sadržajnim“ i poručivši da će dijalog između dve zemlje biti nastavljen.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TAOCI I ALON USKORO NA SLOBODI? Indirektni pregovori između Izraela i Hamasa počeli juče u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik
Svet

0 0

TAOCI I ALON USKORO NA SLOBODI? Indirektni pregovori između Izraela i Hamasa počeli juče u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik

NOVA runda indirektnih pregovora između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas počela je juče u egipatskom letovalištu Šarm el Šeik, čime je napravljen korak napred ka potencijalnom realizovanju mirovnog plana za Gazu koji je ranije predstavio predsednik SAD Donald Tramp. Iako je Hamas pristao da oslobodi taoce u zamenu za palestinske zatvorenike, ne slaže se sa nekim od ključnih delova sporazuma, pa se otvara pitanje da li će dve strane uspeti da zajedno zakorače ka konačnom prekidu vatre posle dve godine sukoba.

07. 10. 2025. u 09:02

NEREALNO DA ARAPSKI SVET NAPRAVI ISLAMSKI NATO: To im svakako ne bi dozvolile SAD, ali ni Kina i Rusija
Svet

0 1

NEREALNO DA ARAPSKI SVET NAPRAVI "ISLAMSKI NATO": To im svakako ne bi dozvolile SAD, ali ni Kina i Rusija

ARAPSKI NATO je bombastični medijski naziv za novi vojni blok o kome se razgovaralo u Kataru 15. septembra na vanrednom arapsko-islamskom samitu, sazvanom posle izraelskog raketiranja sedišta političkog krila Hamasa u katarskoj prestonici Dohi. Ovaj udar se suštinski razlikovao od bilo koga ranijeg jer je njime narušen integritet države koja uz Izrael važi za glavnog američkog saveznika i u kojoj je baza sa 10.000 vojnika SAD.

07. 10. 2025. u 09:01

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN SLAVI ROĐENDAN: Stižu čestitke iz celog sveta

PUTIN SLAVI ROĐENDAN: Stižu čestitke iz celog sveta