MARIN LE PEN O OSTAVCI PREMIJERA: Pred Makronom su samo dva puta
LIDERKA krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen izjavila jeposle ostavke francuskog premijera Sebastijana Lekornija, da se pred predsednikom Francuske Emanuelom Makronom otvaraju samo dva puta - ili ostavka, ili raspuštanje parlamenta.
U videu objavljenom na platformi X, Le Pen je rekla da prva opcija "zavisi od svesti jednog čoveka", pozivajući predsednika na preispitivanje i ''možda na osvešćivanje'', koje bi, kako je navela, bilo korisno za Francusku.
- Što se tiče raspuštanja parlamenta, to je nepovratan čin i neophodan za odbranu interesa Francuske, kako bi se izašlo iz trenutne smrtonosne stagnacije - tvrdi Le Pen, obećavajući radikalno drugačiji pravac, prenela je sinoć televizija TF1.
Prema njenim rečima, ostavka Lekornija pokazuje da "nema alternative za većinu koja bi mogla da se formira u trenutnom parlamentu.
Suočena sa "slepom ulicom" i "krizom režima", Le Pen smatra da je "rešenje" više nego ikad u rukama predsednika Francuske.
Lekorni je podneo ostavku samo nekoliko sati nakon što je predstavio sastav svog kabineta, čineći ovu administraciju najkraćom u modernoj francuskoj istoriji.
Kako je ranije objavila francuska televizija BFM, Makron se sada suočava sa ograničenim opcijama - može da raspusti parlament, kako traži krajnja desnica (RN), podnese ostavku, što zahteva krajnja levica (LFI) ili da imenuje premijera iz redova levice, što zahtevaju ekolozi i socijalisti.
(Tanjug)
