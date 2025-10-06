ZELENSKOM SE SMEŠE BRCI Tomahavci idu u Ukrajinu ali... Tramp skoro doneo odluku, želi da zna ovo pre slanja (VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je skoro doneo odluku u vezi sa isporukom krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ali da želi da vidi kako Kijev namerava da ih koristi.

Foto Vikipedija/US NAVY

Da, u osnovi sam doneo odluku, ako razmislim o tome. Mislim da želim da saznam šta će uraditi sa njima - gde će ih poslati, pretpostavljam. Morao bih da postavim to pitanje. Taj rat nikada nije trebalo da počne - nikada ne bi ni počeo. Bila je to tako loša odluka. Mislim da sa obe strane, inače. Ali niko ne izgleda dobro u ovom ratu između Rusije i Ukrajine - niko. Bilo je užasno... Izgubili su preko 7.000 vojnika ove nedelje, obe strane zajedno. Svake nedelje gube 7.000, 8.000, 5.000, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, odgovarajući na pitanje o raketa „tomahavk“.

*Reporter: One (rakete Tomahavk) imaju domet od oko 2400 kilometara, tako da bi mogli...

-Ne, znam. Ne, želim... Želeo bih da postavim neka pitanja. Želim da vidim šta... Ne tražim eskalaciju, kazao je Tramp.

Ranije je potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio za televiziju Fox News da Trampova administracija razmatra mogućnost isporuka krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ali da konačna odluka ostaje na američkom predsedniku.

(sputnikportal.rs/RVvoenkor)

