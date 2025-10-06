TRI OPCIJE PRED MAKRONOM: Otkriveno šta je Lekornu rekao predsedniku Francuske

ODLAZEĆI francuski premijer Sebastijan Lekornu, koji je jutros podneo ostavku, rekao je tokom popodnevnog sastanka, predsedniku Francuske Emanuelu Makronu da ne želi da bude ponovo imenovan za premijera, izjavilo je više neimenovanih izvora koji imaju saznanja o tome.

Foto: Profimedia

Makron je dao je Lekornuu rok od 48 sati za obavljanje poslednjih pregovora, uz najavu da će raspustiti parlament ako ti razgovori ne uspeju, prenosi televizija BFM.

Lekornu, koji je imenovan za premijera 9. septembra i formirao vladu svega 14 sati pre ostavke, bio je treći francuski premijer za manje od godinu dana, peti za dve godine. U izjavi nakon ostavke, Lekornu je rekao da "uslovi više nisu ispunjeni" i izrazio žaljenje zbog "partijskog apetita" koji je doveo do njegovog povlačenja, aludirajući na lidera Republikanske stranke (LR) Bruna Retajoa, koji je prvo prihvatio učešće u vladi, da bi se kasnije povukao, što je direktno izazvalo kolaps novog kabineta.

Kako se navodi, Makron se sada suočava sa ograničenim opcijama - može da raspusti parlament, kako traži RN, podnese ostavku, što zahteva LFI ili da imenuje premijera iz redova "levice", što zahtevaju ekolozi i socijalisti.

Lekorni je podneo ostavku samo nekoliko sati nakon što je predstavio sastav svog kabineta, čineći ovu administraciju najkraćom u modernoj francuskoj istoriji i produbljujući političku krizu u zemlji.

(Tanjug)