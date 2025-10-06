MEDVEDEV O DRONOVIMA IZNAD EVROPE: Kao glupe životinje pred klanje, neka Evropljani osete strah

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev objavio je na svom Telegram kanalu komentar povodom sve češće pojave bespilotnih letelica iznad evropskih gradova, nazvavši je „epidemijom UFD, odnosno Unidentified Flying Drones (neidentifikovanih letećih dronova)“.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, dronovi se pojavljuju svuda - u blizini vojnih baza, na aerodromima, u poljima i nad gradovima, dok se njihovo poreklo ne zna.

- Evropske gradove obuhvatila je epidemija UFD, ili Unidentified Flying Drones. BPLA su svuda: pored vojnih baza, na aerodromima, u poljima i nad gradovima. Čiji – nije jasno - napisao je Medvedev.

Pet mogućih verzija

Medvedev je zatim naveo nekoliko verzija koje bi mogle da objasne ovu pojavu:

Provokacije banderovaca s ciljem poboljšanja isporuka oružja i izazivanja rata. Delovanje proruskog podzemlja u tim zemljama radi destabilizacije života u Evropskoj uniji. Provere sopstvenih sistema PVO, koje organizuju lokalne specijalne službe. Igre lokalnih huligana i bezdelnika, koji to čine iz zabave. Direktno slanje dronova iz Rusije.

Medvedev je detaljno komentarisao svaku od ponuđenih mogućnosti.

Prvu verziju, koja se odnosi na ukrajinske provokacije, ocenio je kao „sasvim verovatnu“, uz objašnjenje da se putanja običnog bespilotnog letelice može pratiti, ali da u Evropi živi „gomila besmislenih hohlouklonista“.

- Put običnog BPLA, po pravilu, može se pratiti. Gomila besmislenih hohlouklonista živi u Evropi. Lansirati dronove u Evropi je bezbednije nego na frontu - napisao je on.

Drugu verziju, koja podrazumeva delovanje proruskog podzemlja, nazvao je teoretski mogućom, ali ipak sumnjivom. Prema njegovim rečima, oni koji simpatišu Rusiju „ne bi trošili svoje resurse bez potrebe, niti bi izlazili iz podzemlja bez naređenja“.

- Naši "agenti i krtice" čekaju "posebnu komandu" - dodao je Medvedev, uz simbol lobanje ☠️.

Treće objašnjenje, koje se odnosi na mogućnost da evropske specijalne službe testiraju sopstvenu odbranu od bespilotnih letelica, nazvao je „radnom verzijom“.

- Da, službe bezbednosti i nacionalne oružane snage treba da proveravaju svoju spremnost za odbijanje napada bespilotnih letelica. Verzija je radno upotrebljiva - istakao je on.

Četvrtu verziju – da iza pojave dronova stoje lokalni huligani – prokomentarisao je ironično, navodeći da je to „dobar način da se iznerviraju sopstveni birokrati“.

- Naravno, lokalni bezdelnici mogu se zabavljati, puštajući dronove. Zašto ne iznervirati svoje birokrate? Dobar način! - napisao je Medvedev.

Petu verziju, koja podrazumeva da dronovi zaista dolaze iz Rusije, povezao je sa komentarom predsednika Rusije koji je, kako je naveo, tokom diskusija na Valdajskom forumu već detaljno govorio na tu temu.

- Petu verziju je detaljno prokomentarisao predsednik Rusije tokom valdajskih diskusija. Tu nema šta dodati, a njegove reči koreliraju i sa četvrtom verzijom - naveo je Medvedev.

„Glavno je da Evropljani osete strah od rata“

Medvedev je zatim poručio da razlozi ove panike oko „ruskih dronova“ mogu biti različiti ili kombinacija svih navedenih faktora, ali da suština nije u tome.

- U stvari, razlozi ove panike oko "ruskih dronova" mogu biti bilo koji od navedenih razloga ili njihova kombinacija. Glavno nije to - napisao je on.

Po njegovom mišljenju, važno je da „nedalekoumni Evropljani osete na svojoj koži šta je opasnost rata“.

- Glavno je da nedalekoumni Evropljani osete na svojoj koži šta je opasnost rata. Da se plaše i drhte kao glupe životinje u stadu koje guraju na klanicu. Da se us** od straha, predosećajući svoj blizak i mučan kraj - poručio je Medvedev.

On je dodao da će, možda tek tada, „shvatiti šta je rat“ i „odrešiti glave svojim izrodima kao što su Merc i Makron, koji zarađuju novac i političke poene na krvi“.

- Možda će tada shvatiti šta je rat. I odrešiće glave svojim izrodima tipa Merca i Makrona, koji zarađuju političke poene na krvi - zaključio je Medvedev.