PREMIJEROV REKORD: Kako se politička sudbina poigrala sa Sebastijanom Lekornijem
Politička sudbina poigrala se sa Sebastijanom Lekornijem (39).
Kao bliski Makronov saradnik i ministar vojske, silno je želeo premijersku funkciju. Malo je nedostajalo da bude imenovan umesto Mišela Barnijea, ali je prednost dana desničaru s velikim političkim iskustvom.
Lekorni je zatim, tri meseca kasnije, u decembru već bio viđen u Matinjonskoj palati kada je usledila "ucena" centriste Fransoa Bajrua. Bivši gradonačelnik Poa je, kao verni Makronov saveznik, zapretio da će uskratiti ovu podršku ukoliko ne uđe u Matinjonsku palatu.
Ministar vojske Sebastijan Lekorni konačno je dobio ulogu mandatara 9. septembra. Ali, nije održao nijedan savet ministara, a čak nije uspeo ni da dođe u priliku da saopšti pred poslanicima osnovne smernice svoje politike. To je trebalo da uradi u utorak.
Ostaće zapamćen u savremenoj francuskoj istoriji kao premijer s najkraćim mandatom.
