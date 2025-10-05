Svet

TRAMP PODRŽAO PUTINOV PREDLOG: Meni zvuči kao dobra ideja

Novosti online

05. 10. 2025. u 17:52

AMERIČKI predsednik Donald Tramp nazvao je ruski predlog o produženju Sporazuma o o smanjenju strateškog naoružanja (START) na godinu dana „dobrom idejom“.

Foto: Tanjug/AP photo

- Meni zvuči kao dobra ideja - rekao je Tramp, prenosi Bela kuća.

Putin je 22. septembra, na sastanku sa ruskim Savetom bezbednosti izjavio da je Moskva, nakon isteka roka važenja Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja u februaru 2026. godine, spremna još godinu dana da se pridržava kvantitativnih ograničenja predviđenih tim dokumentom. Međutim, naglasio je, ova mera je održiva samo ako Vašington bude postupao na sličan način.

(Sputnjik)

