Svet

SKORO HILJADU LJUDI ZAGLAVLJENO NA MONT EVERESTU: Deo turista evakuisano, otkazani događaji (FOTO)

Jovana Švedić

05. 10. 2025. u 16:41 >> 16:43

SPASILAČKE ekipe i stotine meštana čiste puteve ka kampovima na istočnom delu Mont Everesta u Tibetu, gde je zbog snežne oluje zarobljeno gotovo 1.000 ljudi.

FOTO: EPA

Područje se nalazi na nadmorskoj visini većoj od 4.900 metara, prenose kineski državni mediji.

Prema navodima lokalnog portala Džimu Njuz, deo turista koji su se zatekli na planini već je evakuisan.

Snežna oluja na tibetanskoj strani planine počela je u petak uveče i trajala tokom cele subote.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, zvaničnici okruga Tingri saopštili su da je prodaja karata i ulaz u Scensku zonu Everesta obustavljen, objavljeno je na zvaničnim WeChat nalozima lokalne turističke kompanije.

Sa druge strane Himalaja, u Nepalu, obilne padavine izazvale su katastrofalne klizišta i bujične poplave.

Prema podacima policije, od petka je život izgubilo najmanje 47 ljudi.

Najteža situacija je u istočnom okrugu Ilam, koji se graniči sa Indijom, gde je u odvojenim klizištima stradalo 35 osoba.

Devetoro ljudi vodi se kao nestalo nakon što su ih odnele poplave, dok su još tri osobe nastradale usled udara groma na drugim lokacijama u zemlji.

