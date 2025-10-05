Svet

PAKLENA NOĆ ZA UKRAJINU: Poleteli dronovi, strateški bombarderi Tu-160 i Tu-95, MiG-31 sa kinžalima, a uplovila i raketna flotila

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2025. u 00:16

SPREMA se snažan udar protiv Ukrajine: Armada stratega će se uskoro lansirati, flota se kreće ka moru, a stotine Geran jurišnih dronova lete iz svih pravaca.

Foto: Profimedia

Jedan od najmoćnijih napada na Ukrajinu očekuje se večeras. Ruske snage su lansirale bespilotne letelice sa 11 aerodroma u svim pravcima. Očekuje se stotine Geran dronova, prema podacima izvora za praćenje.

Nosači raketa Kalibar su ušli u Crno more.

Najmanje sedam Tu-95MS, jedan Tu-160, četiri MiG-31K i tri nosača raketa flotile su spremni za udar.

Napadi aviona se očekuju bliže ponoći, prema podacima neprijateljskih izvora za praćenje.

Nosači raketa MiG-31K Kinžal i operativno-taktički raketni sistemi su takođe spremni za napad.

(RVvoenkor)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

