PAKLENA NOĆ ZA UKRAJINU: Poleteli dronovi, strateški bombarderi Tu-160 i Tu-95, MiG-31 sa kinžalima, a uplovila i raketna flotila
SPREMA se snažan udar protiv Ukrajine: Armada stratega će se uskoro lansirati, flota se kreće ka moru, a stotine Geran jurišnih dronova lete iz svih pravaca.
Jedan od najmoćnijih napada na Ukrajinu očekuje se večeras. Ruske snage su lansirale bespilotne letelice sa 11 aerodroma u svim pravcima. Očekuje se stotine Geran dronova, prema podacima izvora za praćenje.
Nosači raketa Kalibar su ušli u Crno more.
Najmanje sedam Tu-95MS, jedan Tu-160, četiri MiG-31K i tri nosača raketa flotile su spremni za udar.
Napadi aviona se očekuju bliže ponoći, prema podacima neprijateljskih izvora za praćenje.
Nosači raketa MiG-31K Kinžal i operativno-taktički raketni sistemi su takođe spremni za napad.
(RVvoenkor)
