TV VODITELJKA, HEVI-METAL BUBNJAR, A SADA I PRVA PREMIJERKA JAPANA: LDP izabrao Sanae Takaiči za novog lidera, čeka se potvrda parlamenta
VLADAJUĆA stranka, Liberalno-demokratska partija (LDP), izabrala je 64-godišnju Sanae Takaiči za novog lidera, što bi značilo da je ona praktično na čelu zemlje ukoliko dobije zvaničnu potvrdu u parlamentu.
Ova bivša ministarka, TV voditeljka i strastveni hevi-metal bubnjar, poznata je kao jedna od najkontroverznijih figura u japanskoj politici.
Takaiči je i jedna od najtvrđih konzervativaca u partiji, a mnogi je vide kao političku naslednicu pokojnog premijera Šinza Abea, prenosi Bi-Bi-Si.
Obećala je povratak Abeove ekonomske strategije, abenomiksa, koja se oslanja na velike državne troškove i jeftine kredite.
LDP se nakon niza izbornih poraza našao u krizi, izgubivši većinu u oba doma parlamenta, a prethodni premijer Šigeru Išiba podneo je ostavku posle samo godinu dana na vlasti.
Takaiči je poznata i po svojim čvrstim stavovima.
Ona je protiv zakona koji bi ženama dozvolio da nakon udaje zadrže svoje devojačko prezime, a kategorično odbacuje i legalizaciju istopolnih brakova.
Često posećuje kontroverzno svetilište Jasukuni, u kojem su sahranjeni i ratni zločinci iz Drugog svetskog rata, što izaziva burne reakcije u Aziji.
Sebe opisuje kao japansku Margaret Tačer, ali mnogi stručnjaci nisu ubeđeni u tu paralelu.
Profesor Džef Kingston sa Univerziteta Templ u Tokiju smatra da Takaiči nema kapacitet da ujedini duboko podeljenu stranku.
– Nije mnogo uradila za prava žena. Možda će povratiti desničarske glasače, ali će izgubiti širu podršku naroda – kaže on.
Iako ima sve izglede da bude potvrđena u parlamentu, njen položaj neće biti kao kod prethodnika, jer je stranka oslabljena i moraće da traži podršku manjih partnera.
