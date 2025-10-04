JAK ZEMLJOTRES JAČINE 5,7 STEPENI: Nema upozorenja za cunami
SNAŽAN zemljotres jačine 5,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u blizini istočne obale japanskog ostrva Honšu, saopštili su seizmolozi
Epicentar potresa bio je u moru, oko 68 kilometara severoistočno od grada Ivaki, na dubini od oko 33 kilometra, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra.
Tlo se zatreslo u priobalnim regijama, uključujući oblasti Fukušima i Mijagi, ali prema prvim informacijama, nije zabeležena veća šteta niti ima izveštaja o povređenima.
Japanska meteorološka agencija nije izdala upozorenje na cunami, a zemljotres je prošao bez ozbiljnijih posledica.
(Alo)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
