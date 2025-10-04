DEMOKRATSKI BEZ GLASANJA GRAĐANA: U Siriji izbori pod kontrolom privremenih vlasti
U SIRIJI će u nedelju biti održani indirektni parlamentarni izbori, prvi otkako je svrgnut Bašar al Asad. Iako se predstavljaju kao korak ka demokratiji, izbori se održavaju u okolnostima u kojima građani ne učestvuju direktno, političke stranke su raspuštene, a manjine i žene marginalizovane.
Od 210 mesta u Narodnoj skupštini, dve trećine biće popunjene glasanjem 6.000 članova izbornih kolegijuma, dok će preostalih 70 poslanika imenovati privremeni predsednik Ahmad al Šara. Glasanje u kurdskim oblastima i provinciji Sveida je odloženo, pa će 19 mesta ostati upražnjeno.
Svi kandidati se pojavljuju kao pojedinci, pošto nije omogućeno osnivanje novih stranaka. Privremene vlasti objašnjavaju da bi organizovanje opštih izbora bilo nemoguće zbog raseljavanja stanovništva i gubitka ličnih dokumenata, ali kritičari upozoravaju da je suština novog sistema - ukidanje glasa građana.
Iako je najavljeno da će žene činiti 20 odsto izbornih kolegijuma, u stvarnosti su zastupljene sa svega 14 odsto na izbornim listama. Manjine poput Druza i Kurda praktično su isključene, a najave da će neki njihovi predstavnici biti naknadno imenovani smatraju se više kozmetičkim potezom nego iskrenim pokušajem uključivanja.
Analitičari ističu da sistem "pobednik uzima sve" favorizuje muškarce iz sunitske većine, dok se parlamentu unapred određuje podređena uloga - da legalizuje postojeće odluke i pripremi teren za eventualne reforme.
Mandat nove Narodne skupštine biće 30 meseci, tokom kojih se najavljuje priprema terena za direktno glasanje građana.
Preporučujemo
DžEFRI SAKS: Ko zaista odbija dijalog - Rusija ili Zapad?
03. 10. 2025. u 20:15
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)