HINDUSTAN Aeronautiks Limited (HAL), indijska državna kompanija za vazduhoplovstvo i odbranu, izrazila je interesovanje za saradnju sa Rusijom na razvoju novih modela borbenih aviona.

-Aktivno razmenjujemo iskustva sa Rusima; Ruski stručnjaci nam mnogo pomažu, izjavio je, pozivajući se na postojeću saradnju između dve države.

MiG-21 je bio prvi indijski nadzvučni lovac. Indija je potpisala ugovor sa SSSR-om o licenciranoj proizvodnji aviona 1962. godine i izgradila stotine tih lovaca. Poslednja serija ovih borbenih aviona je povučena iz upotrebe prošlog meseca, što je označilo kraj jedne ere.

Trenutno, višenamenski lovac Su-30MKI, prilagođena varijanta Su-30 koja uključuje indijske, izraelske, francuske i ruske tehnologije, proizvodi kompanija Hindustan Aeronautics Limited po ruskoj licenci.

U međuvremenu, sa ruske strane, projekat sprovode Ujedinjena avio-korporacija i državni izvoznik oružja Rosoboroneksport. Nedavno je potpisan ugovor o proizvodnji 12 aviona Su-30MKI u postrojenju HAL u Našiku, u Indiji. Postojeći stariji lovci se modernizuju i nadogradnjavaju, napomenuo je TASS.

Ranije ove godine, Rusija je ponudila da zajedno proizvodi lovce pete generacije Su-57 sa stelt tehnologijom u Indiji. Ruski zvaničnici su rekli da bi postojeća infrastruktura Su-30MKI u HAL-u mogla biti iskorišćena za proizvodnju stelt lovca.

-U slučaju pozitivne odluke indijske strane, proizvodnja ruskog lovca pete generacije Su-57E može biti započeta u fabrikama koje trenutno proizvode lovac Su-30MKI u kratkom roku, navedeno je u martu 2025. godine.

U skladu sa tim, ruske odbrambene agencije su prošlog meseca sprovodile interne analize kako bi utvrdile količinu kapitala potrebnog za proizvodnju u Indiji. Ideja je bila da se smanje troškovi, skrate rokovi i iskoristi postojeća infrastruktura za dodatnu pogodnost.

Veteran IAF-a i iskusni vojni komentator, komandant eskadrile Vidžainder K. Takur (Vijainder K. Thakur, u penziji) primećuje: „U prošlosti je HAL sarađivao sa ruskim proizvođačima aviona na sklapanju i lokalnoj proizvodnji borbenih aviona za indijsko ratno vazduhoplovstvo – MiG-21, MiG-27 i Su-30MKI. Međutim, zajednički razvoj nikada ranije nije razmatran. Zajednički razvoj nudi prednost indijskog vlasništva. Pored obezbeđivanja prava intelektualne svojine za sistema naoružanja i negovanja samostalnosti, on osigurava da projekti nisu podložni ograničenjima uvoza koja proističu iz hegemonističkih ambicija SAD i njihovih saveznika.

Takur je tvrdio da „izveštaj TASS-a može biti opšte prirode, ali može i aludirati na konkretan projekat kao što je razvoj stelt lovca Su-75. Rusija je ranije naznačila da je otvorena za zajedničku proizvodnju Su-75 u partnerskoj zemlji. Takav poduhvat bi se savršeno uklopio sa indijskim paradigmama „Proizvedeno u Indiji“ i „Atmanirbhar Bharat“.

-Pored popunjavanja novonastale stelt praznine, lokalna proizvodnja Su-75 u Indiji mogla bi da generiše milijarde prihoda od izvoza, slično kao program raketa BrahMos i potencijalno program modernizacije Su-30MKI.

Takođe je pojasnio da proizvodnja Su-75 u Indiji ne bi ugrozila program AMCA. „AMCA je dvomotorni srednje težak stelt lovac, dok je Su-75 jednomotorni laki stelt lovac.

- Oni imaju različite operativne uloge, napomenuo je.

Ranije, u interakciji sa EurAsian Times, vazduhoplovni maršal Anil Hosla (Anil Khosla, u penziji) rekao je da je potrebno pristupiti tome sa više frontova.

-Pre bilo kakve obaveze potrebno je sprovesti analizu troškova i koristi. Rusiji su potrebna sredstva i razvojni partneri za projekat; može li Indija dobiti više od sporazuma? Takođe, pitanje na koje treba odgovoriti je da li će projekat uticati na 'Atma-Nirbhartu' (samostalnost).

Rusija je agresivno pridobijala Indiju kao glavnog partnera za proizvodnju Su-75, koristeći dugogodišnje veze u oblasti odbrane, kao što je proizvodnja Su-30MKI u Indiji.



Suhoj Su-75 „Šah-mat“ je jednomotorni, stelt lovac pete generacije, koji je Rusija razvila kao pristupačan avion orijentisan na izvoz. Prvi put je predstavljen na aeromitingu MAKS-2021 u Rusiji, a međunarodnu premijeru je imao na aeromitingu u Dubaiju 2021. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

„Šah-mat“ je dizajniran za višenamenske operacije, uključujući vazdušnu nadmoć i napad na kopnu, sa karakteristikama kao što su superkrstarenje, napredna avionika i niska uočljivost.

Pored Indije, Rusija se takođe “udvara” arapskim zemljama za razvoj ovog lakog lovca sledeće generacije.

Pozvala je arapske zemlje da se uključe u zajednički razvoj novog lovca koristeći platformu lakog taktičkog aviona Su-75 „Šah-mat“. Predlog je naveo vojne analitičare na pretpostavku da Moskva traži partnere za finansiranje i eventualno nabavku lovačkog aviona.

Prošle godine, EurAsian Times je objavio da je Moskva izmenila početni dizajn aviona Su-75 „Šah-mat“. Predstavljen je redizajnirani avion sa modifikovanim repnim delom trupa, sa većim flaperonima i nešto dužim produžecima korena na prednjoj ivici krila. Paneli krila, koji su preuzeti sa Su-57, takođe su modifikovani. Ova konfiguracija se razlikovala od one koja je korišćena u prethodnoj patentnoj prijavi Ruskoj Federalnoj službi za intelektualnu svojinu za tri verzije: jednosedni lovac, dvosedni borbeni trenažer i avion bez posade.

Iako je dizajn aviona započet početkom 2020. godine, mučio ga je niz problema, uključujući međunarodne sankcije uvedene nakon invazije Ukrajine, odsustvo spoljnog finansiranja aviona i nedostatak interesovanja bilo koje zemlje.

Međutim, veruje se da Rusija ubrzava rad na avionu, a istovremeno sprovodi modifikacije. U novembru 2024. godine, Sergej Korotkov, zamenik generalnog direktora Ujedinjene avio-korporacije (UAK), odeljenja državnog proizvođača oružja Rosteh, rekao je da je avion sada u visokoj fazi razvoja.

Odvojeno, Rosteh je prošle godine izjavio da su, na osnovu povratnih informacija od potencijalnih kupaca, napravljene tehničke izmene na avionu kako bi se optimizovali troškovi.

Suhoj je tvrdio da je Su-75 prvi avion koji je u potpunosti projektovan na superračunarima. U poređenju sa tradicionalnim razvojem zasnovanim na eksperimentima, simulacija superračunara omogućava racionalno projektovanje u relativno kraćem vremenu i po nižoj ceni.

Avion se posebno može pohvaliti otvorenom arhitekturom koja će pomoći da se omoguće tehničke izmene u najkraćem mogućem roku. Rosteh je takođe izjavio da će jednomotorni stelt lovac uključivati unutrašnji odeljak za oružje vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Može da pogodi do šest meta istovremeno i može da nosi teret veći od sedam tona.

Sa operativnim dometom od 3.000 kilometara, lovac „Šah-mat“ biće sposoban da leti brzinom od 1,8 Maha, ili približno 1,8 puta većom od brzine zvuka.

Prema ruskim izvorima, Su-75 se može pohvaliti modernom avionikom, paketom tehnologija koje uključuju moćne mrežno-centrične borbene sposobnosti i napretkom veštačke inteligencije (VI) za pilota.

Pored toga, Rosteh navodi da bi jednomotorni stelt lovac imao unutrašnji odeljak za municiju vazduh-vazduh i vazduh-zemlja. Može da nosi teret veći od sedam tona i može istovremeno da pogodi do šest ciljeva.

Oružje će se nositi u unutrašnjem odeljku za oružje radi poboljšanja stelt sposobnosti. Letelicu pokreće motor AL-41F1 koji pokreće i Su-57.

Ako Indija nastavi sa kupovinom Rafala i odbije ponudu za Su-57, Rusija bi mogla agresivno da predloži zajednički razvoj Šah-mata Indiji, tvrdeći da je to potpuno drugačija klasa aviona zbog svojih mogućnosti lakog stelt lovaca.



