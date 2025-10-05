OLUJA EJMI PARALISALA SAOBRAĆAJ: KLM otkazao 138 letova sa amsterdamskog aerodroma

Zbog snažne oluje Ejmi, koja se razvila iz sistema povezanog sa uraganom Umberto, holandska avio-kompanija KLM juče je otkazala ukupno 138 letova sa i ka aerodromu "Siphol" u Amsterdamu.

Foto: AP

Meteorološki zavod Holandije (KNMI) izdao je žuti meteo-alarm za veći deo zemlje, uz najavljene udare vetra do 100 kilometara na sat. Kako prenosi portal "NL Tajms", najveći broj otkazanih letova odnosi se na rute između Amsterdama i gradova u Velikoj Britaniji i Irskoj, ali su pogođene i desetine linija ka Norveškoj, Švedskoj, Danskoj, Francuskoj, Portugalu, Španiji i Švajcarskoj. Pored evropskih odredišta, otkazan je i dolazni interkontinentalni let iz Atlante.

Prema podacima KNMI-ja, u priobalnim delovima Holandije očekuju se udari vetra od 90 do 100 kilometara na sat, dok se u unutrašnjosti zemlje mogu javiti vetrovi snage do 80 kilometara na sat.

Najugroženije oblasti su Vadenska ostrva, Vadensko more, region Ejselmera, kao i delovi provincija Severna i Južna Holandija, Ziland i Frizija.

Ista oluja prethodno je pogodila Irsku i Veliku Britaniju, gde su zabeleženi vetrovi brzine i do 160 kilometara na sat, uz brojne probleme u drumskom i vazdušnom saobraćaju.