"SPREMNI SU ZA TRAJNI MIR" Tramp naredio prestanak bombardovanja i uputio pretnje Izraelu

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je pozvao Izrael da "odmah" prestane sa bombardovanjem Gaze, nakon što je Hamas pristao da oslobodi sve izraelske taoce kao deo plana američkog predsednika za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi.

Foto: Tanjug

- Izrael mora odmah da prekine bombardovanje Gaze kako bismo mogli bezbedno i brzo da izvučemo taoce - objavio je Tramp na društvenim mrežama.

"Verujem da su oni (Hamas) spremni za trajni mir", naveo je američki predsednik.

Hamas je u saopštenju u petak naveo da pristaje da oslobodi sve žive taoce, vrati tela mrtvih talaca, u skladu sa uslovima iznetim u planu od 20 tačaka američkog predsednika, koji je predstavio na marginama Generalne skupštine UN prošle nedelje, podseća "Fajnenšel tajms".

Takođe je saopštio i da bi bili spremni da predaju upravu nad Gazom palestinskom telu nezavisnih tehnokrata.

Hamas je zahvalio Trampu i arapskim državama na njihovim naporima da okončaju rat i rekao je da je spreman da "odmah započne pregovore, preko posrednika, kako bi razgovarali o detaljima ovog pitanja".

U međuvremenu, kabinet premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštio je da je Izrael spreman za "trenutno oslobađanje svih talaca" u skladu sa prvom fazom Trampovog mirovnog plana.

- Izrael je spreman za hitnu primenu prve faze Trampovog plana za trenutno oslobađanje svih talaca. Nastavićemo da radimo u punoj saradnji sa predsednikom i njegovim timom kako bismo okončali rat u skladu sa principima Izraela i Trampovom vizijom - navedeno je u saopštenju Netanjahuovog kabineta, koje je preneo Tajms of Izrael.

Prethodno je vojni radio "Kan" izvestio da su izraelski politički lideri naredili Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) obustavu ofanzive na grad Gazu, nakon što je Tramp zatražio da izraelski napadi budu odmah zaustavljeni.

Prema tim navodima, jedinicama na terenu naređeno je da svedu aktivnosti na "minimum" i da izvode isključivo odbrambene manevre.

Potvrdu o promeni vojnog fokusa dala je i sama vojska, saopštivši da je načelnik Generalštaba Ejal Zamir obavio posebnu procenu situacije sa najvišim generalima i izdao nalog za pripremu sprovođenja prve faze Trampovog plana, prenosi Tanjug.

- Bezbednost naših snaga je od najveće važnosti i svi kapaciteti IDF-a biće dodeljeni Južnoj komandi radi odbrane naših trupa - navedeno je u saopštenju.

Mirovnim planom Bele kuće za Gazu u 20 tačaka predlaže se kraj sukoba između Izraela i pripadnika Hamasa, kao i povratak svih živih talaca, kao i tela mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati sporazum.

Izraelske snage će se povući na dogovorene linije kako bi se pripremile za oslobađanje talaca, a kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne zatvora i 1.700 stanovnika Gaze koji su pritvoreni nakon početka rata 7. oktobra 2023. godine, navodi se u planu.

(RT)